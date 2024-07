Causa estragos plaga de gusanos en producción de maíz en José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Una plaga de gusanos ha dañado ya a decenas de hectáreas de maíz sembradas esta temporada, informó Heliodoro Mex Colli, productor de José María Morelos.

En breve entrevista, el campesino comentó que esta plaga ya ha causado estragos en al menos tres hectáreas destinadas al maíz.

Detalló que el gusano cogollero se come parte de la mazorca, principalmente los granos, y con ello hecha a perder el fruto, así como lo hace también la langosta, que se come las hojas de la planta y no la deja crecer.

Señaló que son varios los productores de esta zona del municipio que han resultado afectados por esta plaga que ha incrementado su presencia en varias parcelas en las últimas semanas.

“Fui a ayudar a unos compañeros y está pelón todo. Hasta las yerbas están llenas de gusanos y se caen. […] Pensé que era solo un problema mío, pero son varios”, añadió.

El campesino afirmó que la humedad y los cambios constantes del clima ocasionan que estos gusanos, cuyo nombre desconoce, se propaguen rápidamente.

Además, el productor dijo que espera que esta plaga desaparezca en agosto próximo, cuando el clima sea aún más cálido y menos inestable.

Por último, comentó que esta afectación productiva podría ocasionar que terminen por no utilizar los fertilizantes que les ha proporcionado el gobierno federal. (Agencia SIM)