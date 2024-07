REINO UNIDO | Evacúan a los reyes Carlos III y Camila tras una ‘falsa alarma’ durante una visita a Jersey

REINO UNIDO.- El rey Carlos III y la reina Camila fueron evacuados de una exposición al aire libre durante una visita a la isla de Jersey, en el canal de la Mancha, por un incidente de seguridad que, finalmente, se confirmó como una “falsa alarma”, publicó lopezdoriga.com.

Según indicó un portavoz real en un comunicado difundido por los medios locales, Camila tomaba un helado cuando uno de sus acompañantes se acercó y le susurró algo al oído, antes de que los monarcas fueran escoltados al hotel cercano Pomme d´Or en St. Helier, la capital de la isla.

At Royal Square, Their Majesties joined a special sitting of the States Assembly, the island’s parliament comprising 49 elected members.

Addressing the Assembly, The King said:

“Jersey has one of the oldest connections to the Crown and we are delighted to be here once again to… pic.twitter.com/ExNXAcwrOw

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 15, 2024