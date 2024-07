CONTRARIADA TRAS REUNIÓN CON EL TITULAR DE LA FGE: Da madre de Fernanda Cayetana plazo de dos meses al fiscal para resolver caso de su hija desaparecida

CANCÚN, MX.- Deisy Blanco, madre de Fernanda Cayetana, dio como plazo dos meses para que el fiscal Raciel López Salazar le entregue resultados sobre el paradero de su hija, o de lo contrario, bloqueará la Zona Hotelera de Cancún.

Entrevistada este día, luego de sostener una reunión con el fiscal horas después de realizar un “plantón” al interior de la sede de la Fiscalía General del Estado en Cancún, Deysi Blanco comentó que desconfía de la palabra del fiscal, quien le prometió hace casi un año resultados sobre el paradero de su hija, luego de que el presunto responsable fuera capturado en Chiapas, pero ha decidido no declarar.

En ese sentido, la madre de Fernanda Cayetana señaló que a lo largo de estos meses el fiscal solo le ha dado “atole con el dedo”, al no ofrecerle ningún avance concreto, a pesar de que el responsable de la desaparición de su hija, un taquero, ya se encuentra en la cárcel.

Afirmó que salió de la reunión “insatisfecha” de lo platicado con el fiscal, porque “no me dio la respuesta que yo quería”.

“Se comprometió con otras cosas con mis compañeras. Yo solo le creo el 85 por ciento, no el 95 por ciento”, añadió.

Consideró que Raciel López Salazar no puede resolver nada y por lo tanto no ha hecho su labor como fiscal general de Quintana Roo.

“Entonces, yo le doy un plazo máximo de dos meses o de lo contrario vamos a cerrar la Zona Hotelera. Es un plazo para que él me resuelva el caso de Fernanda. Es el plazo que le puse y él me dijo que va a tratar de resolver varios puntos y en su debido momento me dirá”, agregó.

Finalmente, Deysi Blanco aseveró que su manifestación podía incluir cerrar la Zona Hotelera a la altura del kilómetro 8 y medio del bulevar Kukulcán, con el fin de llamar la atención de las autoridades sobre el dolor que sufren día a día las madres buscadoras en la entidad. (Agencia SIM)