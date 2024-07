Critican falta de inclusión en foros sobre reforma al Poder Judicial en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Como “discriminatoria” fue como calificó Juan José Chilón, presidente del Consejo de Licenciados en Derecho, Juristas y Litigantes de Quintana Roo, los foros de debate de la reforma al Poder Judicial que se realizarán en la entidad.

En entrevista, el líder gremial afirmó que hasta el momento este consejo no ha sido invitado a participar en estos foros que se realizarán en Quintana Roo, y que son organizados por el senador Ricardo Monreal.

En ese sentido, afirmó que una reforma tan relevante debe contar con la participación de grupos de sociedad organizada, pero desafortunadamente no es así.

Juan José Chilón lamentó que esta reforma esté politizada, principalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la promueve.

“Tristemente, este tema está politizado, principalmente por quien promueve esta reforma, sobre todo porque si tú consultas a cualquier persona no te va a decir nada, porque no conoce, pero ¿por qué no consultar a los expertos en la materia? Un experto en la materia te va a cuestionar, se va a amparar, te va a exigir que razonablemente defiendas la propuesta”, añadió.

El presidente de este consejo señaló que no descarta sumarse a un amparo colectivo en contra de esta reforma, ya que no los legisladores, sobre todo de Morena, no están consultando a todos los sectores sociales.

Consideró que los diputados y senadores, encargados de invitar a todas las agrupaciones sociales a estos foros, están cometiendo un “grave error de lo que pretenden aprobar”.

“Si los legisladores no están abriendo el espacio para la discusión, y aunque la abrieran no van a mover ni una coma de la iniciativa de ley, ni un punto, es una pantomima, es una farsa. Entonces, ¿qué sigue? Que se aliste un juicio de amparo contra esa reforma y que revisen que lo que aprobaron no viola los derechos humanos”, resaltó.

Además, afirmó que reformar la Constitución para que los jueces, magistrados o ministros del Poder Judicial surjan por votación sería un error, ya que se ha demostrado, en otros países, que este modelo no ha funcionado.

Finalmente, Juan José Chilón comentó que los jueces deben ser personas preparadas y con méritos, y no personas sujetas a intereses políticos. (Agencia SIM)