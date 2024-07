INFAME FLAGELO SOCIAL: Aumenta número de personas desaparecidas en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Al corte del 16 de mayo de 2024, el informe de personas desaparecidas en Quintana Roo, elaborado por “Red Lupa”, con la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es de mil 213, superior al mismo periodo del 2023 que fue de 919 personas.

Al respecto, María Dolores Patrón Pat, presidenta de la asociación civil “Madres Buscadoras de Quintana Roo” dijo que es de vital importancia dar atención inmediata al inicio de las investigaciones de búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas.

“Son los protocolos y procesos burocráticos los que entorpecen el actuar de inmediato para poder encontrar a las víctimas, ya que son hasta 2 meses en muchos casos para dar inicio con la búsqueda”, expresó.

De acuerdo con Red Lupa, en los primeros cinco meses del año, en Quintana Roo hay reportados 833 hombres desaparecidos (68.6%) y 378 mujeres (31.4%), sin que hasta el momento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, haya emitido algún reporte confiable al respecto.

María Dolores Patrón Pat, reconoció que, día a día, la lista de desaparecidos se hace más grande, por lo que exige que haya modificaciones en los protocolos para dar inicio a las investigaciones de búsqueda de los desaparecidos, ya que considera, que se pierde mucho tiempo en recabar información que podría ser importante para dar con el paradero de las víctimas.

La revelación del informe deja en claro que la edad de las víctimas donde hay más desaparición es de 15 a 18 años; “En 2024, 272 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, siendo la mayoría niñas, exactamente el 66.18% (180 casos). 46% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 29 años”, aunque hay 37 casos sin edad de referencia.

CINCO MUNICIPIOS CON MAYORES PROBLEMAS

Tan solo en los primeros cinco meses del año, hay 90 casos nuevos; donde los casos de desaparición en Quintana Roo comenzaron a aumentar en el 2019, siendo el 2022 el año con la mayor concentración de casos, con 358 personas que continúan desaparecidas.

“Hasta el 2018, el total de personas desaparecidas se había mantenido relativamente bajo y aunque hubo una disminución durante el 2020, la tendencia indica que la problemática sigue en rangos altos, aunque en 2023 los casos disminuyeron en 96 casos (36.6%).”

De acuerdo con los datos recabados en diferentes organizaciones civiles y dependencias gubernamentales, los cinco municipios con más desapariciones son: Benito Juárez (Cancún), Othón P. Blanco (Chetumal), Solidaridad (Playa del Carmen), Felipe Carrillo Puerto e isla Mujeres.

En Cancún las desapariciones pasaron de 404 a 494 casos de personas no encontradas en un año; Benito Juárez concentra la mayor cantidad de casos; seguido de OPB con 281 casos y Solidaridad con 176. En Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto las cifras pasaron de un dígito a más de 20 y 30 personas respectivamente.

Sin embargo, al hacer la consulta en la plataforma nacional de personas desparecidas, Quintana Roo tiene reportados 242 casos de enero a junio, donde Benito Juárez aparece con 82 registros en el primer semestre; Othón P. Blanco con 48 y Solidaridad con 38 casos.

La preocupación es alarmante para el sector hotelero y de la construcción, pues las organizaciones y sindicatos reconocen que “Existen varios grupos delictivos que financian sus organizaciones a través de la trata de personas, el tráfico de drogas y armas y principalmente las extorsiones a los empresarios, pero también a los trabajadores, incluso a las personas que trabajan en la construcción de hoteles”.

EXIGEN RESULTADOS

Desde ayer lunes, 22 de julio, el colectivo de “Madres Buscadoras” instalaron su campamento al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte con sede en Cancún; ahí, Deysi Blanco, madre de una menor desaparecida dijo, “No le vengo a pedir favor al fiscal, vengo a exigirle mi derecho de madre, tengo derecho de hacer protestas para exigir respuesta, de lo contrario cerraremos la Zona Hotelera”.

La madre de la menor de 8 años desaparecida en la Zona Continental de Isla Mujeres señaló que durante estos dos años no se han dado avances en la investigación, y ya son seis meses desde que tuvo una reunión con el Fiscal Raciel López, donde él se comprometió a actuar para encontrar a Fernanda, pero hasta el momento no ha cumplido.

Por otro lado, Romana Rivera Ramírez, del Colectivo Verdad, Familia y Justicia, ha dicho que el flagelo social de las desapariciones no es algo normal y denunció que no existe número real de desapariciones, pues considera que muchas familias de víctimas no denuncian por temor y otros desaparecen en el estado sin conocimiento de sus familiares por provenir de otros estados.

Tanto las Madres Buscadoras como el Colectivo Verdad, Familia y Justicia, coincidieron que las Investigaciones no son ni eficaces ni eficientes; pidieron la identificación de todos los cuerpos y restos óseos de fosas clandestinas y cenotes.

Por último, se pronunciaron por contar con mejores poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo; así como fiscalías que procuren justicia y no impunidad. (Agencia SIM)

