EN LUGAR DE AVANCES, RETROCESOS: Denuncia Red Feminista Quintanarroense que a la CDHEQRoo le falta recibir y atender quejas de mujeres con perspectiva de género y de derechos humanos al rechazar aquellas relacionadas con acoso y hostigamiento laboral

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al comentar que la designación de una mujer no garantiza una perspectiva de género para atender la problemática, Yunitzilin Rodríguez Pedraza integrante de la Red Feminista Quintanarroense lamentó que haya un retroceso en la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQRoo) para rechazar quejas por hostigamiento y acoso laboral.

Señaló que en los últimos meses han mantenido un constante enfrentamiento por la postura adoptada por la presidenta del organismo al rechazar la admisión de quejas por hostigamiento y acoso laboral que sufren mujeres en dependencias gubernamentales e instituciones académicas aun cuando en años pasados hayan sido atendidas.

Decimos que cuerpo de mujer no garantiza una perspectiva de género para atender la violencia que sufrimos. A veces damos un paso hacia adelante y otras, como ahora, vamos en retroceso por las posturas cerradas en cuanto a la atención de estos temas que son recurrentes, afirmó.

Rodríguez Pedraza recordó que desde el proceso de selección de la persona para dirigir la CDHEQRoo, la RFQ insistió en la necesidad de que se revise a fondo los perfiles de quienes se postularon para el cargo “y nos consideraron la piedra incómoda en el zapato porque nos atrevimos a decir lo que estaba pasando porque en la realidad hay muchas deficiencias”.

“(El poder legislativo) debe ser cuidadoso al momento de revisar los perfiles de las personas que responden a las convocatorias para ocupar cargos en la administración pública, pero es lamentable la simulación porque al final siempre llegan quienes quieren los diputados”.

Como integrante de la RFQ reiteró que a la presidenta de la CDHEQRoo le hace falta tener una visión de perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos para recibir y atender las quejas por acoso y hostigamiento laboral y no decir que no es de su competencia cuando antes si se admitían.

Puso como ejemplo un caso de acoso laboral, hostigamiento y discriminación registrado en la Secretaría de Educación en Quintana Roo donde la victima acudió al departamento jurídico de la dependencia y no le hicieron caso; acudió a Derechos Humanos y a la Fiscalía General del Estado y le dijeron que no procedía y no le recibieron la denuncia.

La víctima hizo todo el procedimiento y no le hicieron caso por lo que pidió la intervención de la RFQ para que avanzara la revisión de su caso “pero no es posible que las dependencias sigan faltando a su compromiso de velar por un estado libre de violencia hacia las mujeres”. (Noticaribe)