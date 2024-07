PESE A CASOS DE DENGUE: Sin medicamentos o doctor en comunidad Puerto Arturo, en José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Pobladores de la comunidad de Puerto Arturo denunciaron la falta de medicamentos y de doctor en esta localidad, para atender cualquier eventualidad, pero sobre los casos de dengue.

Uno de los afectados, Aristeo Chan, declaró que esta situación la vivió este fin de semana, cuando acudió a la clínica de esta comunidad y no tenían ni medicamentos ni doctor para atenderlo de un cuadro gripal.

En ese sentido, mencionó que tuvo que acudir a la cabecera municipal para acudir a un hospital y atenderse de este padecimiento que tenían él y otros integrantes de su familia.

Comentó que esta situación la viven todos los pobladores de esta comunidad, quienes se ven obligados a gastar hasta 500 pesos, e incluso más, para poder atenderse de algún padecimiento.

El denunciante señaló que esta falta de medicamentos y doctor es culpa, en parte, de las autoridades locales, quienes no gestionan lo necesario para proveer a las localidades de atención médica.

Señaló que estas fallas en la atención médica local son de manera constante y datan desde hace varios años.

“Entonces, no se vale. Cuando dice nuestro presidente de la república que hay medicamentos y hay atención, y no lo hay. Por eso le digo a las autoridades de mi pueblo si no se dan cuenta. Ellos son los que deben presionar a las autoridades competentes”, añadió.

Por último, Aristeo Chan hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para proveer de medicamentos y doctor a esta comunidad y poner fin a esta situación que enfrenta esta zona de José María Morelos desde hace años. (Agencia SIM)