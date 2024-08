INICIAN DEFENSA LEGAL: Motociclistas de Playa del Carmen presentarán hoy primeros amparos contra ‘ley chaleco’

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Motociclistas de esta ciudad presentarán esta tarde los primeros recursos de amparo en contra de la llamada “ley chaleco”, que contempla el uso obligatorio de casco y chaleco con engomado.

Entrevistado al respecto, Samuel Gómez Muñiz, integrante de la Organización de Motociclistas en Quintana Roo, informó que ayer se presentó el primer recurso en los juzgados federales de Cancún y explicó que estos amparos se harán de manera personal y colectiva.

Explicó que ayer sostuvieron una reunión con los cuatro bufetes de abogados que estarán presentando estos recursos legales, quienes les explicaron que por ser un recurso auto aplicativo cuentan con 30 días para presentarlos.

“Los abogados nos pidieron tener calma y paciencia. Entre más revisemos las cosas y más pulcros y pulidos vayan los amparos, será mejor para el motociclismo en el estado”, expresó.

Indicó que los abogados no cobrarán honorarios por estos amparos y únicamente tendrán que cubrir los gastos de gestoría.

Indicó que, para la próxima reunión con el Gobierno del Estado, el 9 de agosto, verán la manera en la que pueden conciliar y agradeció a la gobernadora por su “paciencia”.

A pesar de que la gobernadora aclaró que no es un tema recaudatorio, el motociclista explicó que esto no está expresado dentro del transitorio, donde únicamente se menciona que no será un tema recaudatorio para el 2024, pero no aclara que pasará con los siguientes años.

“No sabemos cómo lo vaya a tomar la siguiente administración o cualquier otra persona que esté encargada de la distribución de estos chalecos”, comentó.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía para que se una a los motociclistas ya que es un tema que puede llegar a golpear económicamente a todos los sectores, porque podría afectar al turismo que entra en motocicleta al estado. (Agencia SIM)