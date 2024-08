Madre del futbolista Carlos Salcedo cuenta con orden de aprehensión por estar involucrada en un homicidio

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, la Fiscalía de Jalisco cuenta con una orden de aprehensión vigente en contra de María Isabel “N”, madre del futbolista Carlos Salcedo, publicó infobae.com.

El pasado 31 de enero un juez de control con sede en Tonalá, otorgó el mandamiento judicial, luego de que el Ministerio Público acreditó que la mujer, y su hija Paola, quien fue asesinada el pasado 29 de junio, están implicadas en el homicidio de José Félix “N”, con quien disputaban una herencia.

La autoridad ministerial recabó la entrevista de un testigo circunstancial, quien declaró que siendo aproximadamente las 11 horas del 5 de marzo del 2023, se encontraba acompañando a la víctima en su regreso a su domicilio y en ese instante fueron interceptados por un hombre y por Paola Salcedo Hernández, esta última comenzó a ofender a José Félix “N”, realizando la siguiente manifestación: “Vas a ver hijo de tu put* madre, andas bien agusto con las cosas de nuestra familia, pero te va a llegar la hora. Es la última vez que te digo que devuelvas lo que no es tuyo. Es de mi madre y mío”.

Ante esto, el hombre se limitó a responder que “¿Por qué no de una vez?”, a lo que Paola respondió que “Yo no te voy a hacer nada, pero ten por seguro que le diré a mi novio que te mate, si no regresas lo que es de mi familia y no tuyo”.

Un día después, el 6 de marzo, José Félix “N” regresaba a su casa, ubicada en la calle Río Linares, en la colonia Atlas, en Guadalajara, acompañado de su esposa, cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y se hicieron pasar por repartidores.

Uno de ellos habría desenfundado un arma y le dijo al hombre: “Ya te cargó la verg* hijo de tu put* madre”, para, posteriormente, realizar múltiples detonaciones en su contra.

La pareja del hombre también fue amenazada por uno de los agresores, pues le dijeron: “Esto es por Martha y María, ya sabes quienes son. Tienes unos días para regresar la herencia o si abres la boca de esto, también te mueres tú y tus hijos”.

En la carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público también integró la declaración de otro testigo del asesinato, lo que sustentó la acusación contra la madre e hija.

Por los hechos, el Representante Social estableció que existió una premeditación del homicidio y que las probables responsables, María Isabel Hernández Navarro y Martha Paola Salcedo Hernández, días antes planearon y prepararon elementos objetivos que mediante un tercero privaron de la vida a la víctima, pues Martha Paola lo había amenazado de muerte por lo que decidieron cometer el delito a futuro.

Los datos fueron valorados por la autoridad judicial, y el 30 de enero pasado, se libró una orden de aprehensión contra ambas mujeres por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio calificado.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha cumplimentado el mandato judicial, mismo que solamente está vigente para la madre del futbolista, pues su hermana murió asesinada el pasado 29 de junio.

Cabe destacar que Paola Salcedo murió el pasado 29 de junio tras ser agredida a tiros cuando se encontraba con su hijo de 4 años de edad, luego de asistir a un espectáculo en un circo en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México.

María Isabel Hernández, madre de Paola y de Carlos Salcedo, acusó a su hijo de estar relacionado con el crimen. “¡Justicia para Paola! La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa, Andrea Navarro, son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, escribió la mujer en la cuenta de Instagram de su hija.

La investigación por el feminicidio continúa abierta, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), tras la detención de José Iván ‘N’ y Miguel Ángel ‘N’, El Pecas, presuntos autores materiales del crimen, dio a conocer que el motivo del asesinato habría sido un intento de robo. (Fuente: infobae.com)