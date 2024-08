Cesan a funcionaria de Querétaro por ‘huir’ de la oficina para no atender a ciudadanos…

QUERÉTARO, MX.- María Cristina Niño de Rivera Burgueño, directora del gobierno estatal, fue destituida de su cargo por órdenes del gobernador Mauricio Kuri, luego de que difundió un video en su cuenta oficial de X en el que dijo que había “huido” de su oficina para no atender a ciudadanos que solicitaban una audiencia con ella pese a que estaba en horario laboral, publicó La Jornada.

Niño de Rivera hizo la publicación el mediodía del jueves, pero ante el escándalo horas después eliminó la cuenta de X, lo que no impidió que la grabación se viralizó en redes sociales lo que generó comentarios de molestia de la ciudadanía.

En la imagen aparece María Cristina sonriente, con gafas oscuras, y manejando su auto. Esto al mismo tiempo que graba el vídeo con su teléfono móvil lo cual está prohibido. Mientras que con una mano se alisaba el cabello y con la otra controlaba el volante, sonriente.

La funcionaria comentó: “hoy huí de la oficina porque como ustedes saben, o sea es el último día para refrendar” en referencia al cumplimiento de un trámite y que había personas que se presentaron a la dependencia para pedir una oportunidad para que pudieran presentar después los documentos que les habían hecho falta.

Tras afirmar que los “los requisitos son los requisitos”, María Cristina comentó que le daba risa porque había personas que no sabían que ella era la directora de gobierno. Dijo que algunos ciudadanos solicitaron a su asistente una reunión con ella pero no se dieron cuenta que se encontraba a un lado de ellos.

“Me ven chiquita o no sé. El punto es que literal no sé cuánta gente pasó enfrente de mí y le decían a Analiz quiero una cita, quiero hablar con la maestra, y yo allí al ladito. Obvio, no se imaginaron a una mujer jóven”, señaló.

Ante está situación, la tarde de este viernes la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro informó que se había decidido terminar con la relación laboral con María Cristina Niño de Rivera Burgueño.

El despido de la funcionaria se debió “a la congruencia con los valores y principios que rigen a la administración pública del Estado de Querétaro, los cuales priorizan la transparencia, la integridad y el respeto”.

La Secretaría de Gobierno puntualizó que la actual administración “refrenda su compromiso con mantener altos estándares éticos y profesionales en todos los niveles de su estructura como lo marca el decálogo que rigen a los funcionarios públicos”. (Fuente: La Jornada)