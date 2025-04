¡Y SIN BLOQUEADOR!: Hombre misterioso se pasea como Dios lo trajo al mundo por la carretera federal 307

PUERTO MORELOS, MX.- Ni el sol caribeño, ni el tránsito detuvieron a un misterioso sujeto que, en plena hora pico, decidió echarse una caminata al natural por la carretera federal 307, justo frente al hotel Valentín Imperial.

Sin una prenda encima, ni una gorra pa’l sol, el hombre avanzaba a paso firme rumbo a Puerto Morelos, dejando a más de un automovilista con el café atragantado.

El curioso episodio ocurrió este domingo y no tardó en encender las redes y los grupos de WhatsApp locales. Conductores sorprendidos sacaron el celular para documentar al “Adán de la Riviera Maya”, quien caminaba a la orilla de la carretera como si estuviera en pasarela, con tierra manchándole el cuerpo y una confianza que ya la quisiera uno para ir a una reunión de etiqueta en chanclas.

Hasta ahora se desconoce qué motivó su desnudo tour, si fue un arrebato espiritual, una apuesta perdida o simplemente calor nivel “ya me vale todo”. Lo cierto es que, pese a su look minimalista, no mostró señales de detenerse ni de incomodarse por los claxonazos curiosos de quienes lo veían pasar.

Cabe recordar que no es la primera vez que un evento de este calibre se presenta en la zona. Allá por julio de 2022, otro espontáneo, esa vez un europeo, también decidió quitarse el pudor (y la ropa) para caminar por la avenida Colosio, ganándose el apodo local de “Terminator sin calzones”.

Mientras tanto, la Guardia Nacional, supuestamente centinela carretero, no ha emitido una postura oficial. El sujeto sigue sin ser identificado, pero dejó una marca imborrable en la memoria colectiva… y probablemente en la carpeta de fotos extrañas de varios testigos.

Puerto Morelos, tierra de playas, sol… y caminatas sin ropa. (ESPECIAL)