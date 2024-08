Aunque reconocen avances en materia de seguridad, el presidente de la Canaco, Amir Padilla, considera necesario redoblar esfuerzos para disminuir la incidencia delictiva en la capital del Estado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras reiterar el voto de confianza del sector comercial hacia las acciones implementadas para disminuir el índice delictivo, el presidente de la Canaco Chetumal-Tulum, Amir Padilla Espadas, insistió en la necesidad de redoblar esfuerzos para ver el resultado de la publicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la conversión de la secretaría “porque si bien se han visto avances, pero no como la ciudadanía quisiera”.

Aclaró que reconstruir una secretaría encargada de la seguridad, ya sea pública o ciudadana, y recuperar la confianza en la policía no puede realizarse de la noche a la mañana después de la forma en que la manejaron gobiernos anteriores.

El empresario dijo que ciertamente en estos dos años se han canalizado mayores recursos a la corporación policiaca para la contratación de más elementos y la capacitación y profesionalización de los existentes y el mejoramiento salarial, así como la adquisición de cámaras de vigilancia.

También hizo énfasis en el hecho de que se haya dado de baja a muchos elementos señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada “todo eso es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana que más quisiéramos que el funcionario tenga su varita mágica para resolverlo en forma inmediata”.

Consideró que las acciones implementadas en la mesa de seguridad y la paz contemplan la experiencia aplicada en otras entidades donde la incidencia delictiva es mayor para lograr buenos resultados.

Padilla Espadas dijo ser respetuoso de la decisión de la autoridad gubernamental de realizar, por lo menos en esta administración, varios cambios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana “y los comerciantes tenemos que trabajar con quien esté al frente de la dependencia y mantener nuestro voto de confianza”.

Insistió que hay acciones para disminuir los índices delictivos en la capital del Estado “pero la delincuencia no solo opera en Chetumal sino también se están disputando la plaza sobre todo aquellas que se dedican a delitos de orden federal”.

Señaló que en este año han tenido por lo menos tres reuniones con el secretario de seguridad ciudadana y por lo menos una con el fiscal general del Estado “quien afirmó que se han dado de baja malos elementos ya que no cumplieron con las pruebas de control y confianza”. Aunque no descartó que los elementos dados de baja puedan incorporarse a las filas de la delincuencia organizada dijo que todo puede suceder “pero no podemos hablar sin pruebas”, finalizó. (Noticaribe)