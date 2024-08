Propone líder empresarial colocar chips en motocicletas, en lugar de ‘Ley Chaleco’

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Pablo Alcocer Góngora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), propuso colocar chips en las motocicletas para disminuir así el uso de estos vehículos en actos delictivos, que es objetivo de la polémica “Ley Chaleco”.

En entrevista breve, el líder empresarial dijo que se puede implementar la colocación de chips en las motocicletas, tal como ocurre con los automóviles en la actualidad.

“Para combatir ese tipo delincuencia no lo evitas con un chaleco. Entonces, hay otro tipo de cosas que se pueden implementar: ponerle algún tipo de chip a las motocicletas, que obviamente no sean fáciles de retirar y que dé tiempo de darle seguimiento a ese tipo de vehículos. Hoy en día, los vehículos automotrices ya tienen chips. Si te robas un vehículo tienes que desconectar el chip, y no es tan fácil hacerlo.

El líder empresarial afirmó que los legisladores deben considerar otras alternativas, pues establecer como requisito la colocación de chalecos y engomados podría no funcionar del todo para disminuir el uso de estos vehículos para fines delincuenciales.

“Entonces, hay otras alternativas. Creo que la ley no fue bien aterrizada. Son esfuerzos, es la parte positiva, que tratan de hacer algo para frenar eso, pero hay que aterrizarlo de la mejor manera”, sostuvo.

DEUDA DEL ACTUAL GOBIERNO FEDERAL

Por otra parte, el entrevistado sostuvo que la actual administración federal deja una deuda, “de la que nadie habla”, y que causará un impacto en la economía en los próximos años.

Además, indicó que, ante este panorama, la Riviera Maya aún goza de la confianza de los inversionistas, a pesar de la volatilidad política y económica que se vive en el país y a nivel global.

Señaló que la economía de la entidad podría verse afectada próximamente, porque el principal socio comercial, Estados Unidos, está inmerso en una crisis política a consecuencia de las próximas elecciones. “Todo dependerá de cómo nuestro gobierno reaccione a nuestro entorno”, concluyó. (Agencia SIM)