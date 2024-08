PARIS 2024 | Marchista mexicano Ever Palma denuncia falta de capacitación a entrenadores y de apoyo a los atletas

PARIS.- El atleta mexicano Ever Palma, quien terminó en quinto lugar del maratón de marcha de relevo mixto al lado de Alegna González en los Juegos Olímpicos París 2024, aseguró que su disciplina está en el olvido debido a que reciben recursos sólo cuando están por competir, y no a lo largo de todo el ciclo que los lleva a una justa veraniega, publicó latinus.us.

“Un atleta de alto rendimiento no sólo son los Juegos Olímpicos, el apoyo no sólo es tres meses antes de unos Juegos Olímpicos, y se ve la diferencia de un apoyo de cuatro años a uno de tres meses, que al final se ve en los resultados.

“Espero que en próximas generaciones se les apoye no solamente cuando ya están en Juegos Olímpicos, que es cuando ya hiciste todo el trabajo. Me gustaría cambiar la historia de México desde otra trinchera, me gustaría hacer eso.

Por otra parte, Palma señaló que la preparación de los marchistas mexicanos no es la ideal debido a que los entrenadores utilizan técnicas obsoletas.

“Falta capacitación de entrenadores, los entrenadores se quedaron muy atrás con procesos de (Jerzy) Hausleber –considerado el padre de la marcha en México– que son de 1980. Imagínate, todos ya tienen nuevas formas de entrenar, nuevos aditamentos y en México nos quedamos atrasados”.

“Hay mucho talento, mucha preparación de los atletas y ganas, pero lo que falta son buenos entrenadores y un buen sistema deportivo que en México lastimosamente no tenemos”, agregó el marchista michoacano. (Fuente: latinus.us)