EU | Kamala Harris se compromete en Arizona a firmar Ley de seguridad fronteriza y migración

ESTADOS UNIDOS.- La vicepresidenta Kamala Harris visitó Arizona el jueves y el viernes junto con su compañero de fórmula en las elecciones de 2024, el gobernador de Minnesota Tim Walz, y abordó dos temas claves en ese estado: la seguridad fronteriza y la reforma migratoria, publicó La Opinión.

Harris abordó la seguridad fronteriza, uno de los mayores problemas en Arizona, e invocó el fallido proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza e inmigración que la senadora Kyrsten Sinema, independiente por Arizona, ayudó a negociar en el Congreso, en el evento del viernes por la noche en el Desert Diamond Arena en Glendale

Harris señaló claramente su apoyo a ese proyecto de ley, que fracasó a principios de este año después de que el expresidente Donald Trump instara a los representantes republicanos del Congreso a que no dieran una victoria legislativa al presidente Joe Biden.

La candidata demócrata a la Presidencia unió la seguridad fronteriza con las reformas migratorias para defender lo que quiere lograr si resulta electa respecto a estos asuntos.

“Sabemos que nuestro sistema migratorio está roto y sabemos lo que se necesita para arreglarlo: una reforma integral que incluya una fuerte seguridad fronteriza y un camino ganado a la ciudadanía”.

“Pero Donald Trump no quiere solucionar este problema. Seamos claros al respecto. No tiene ningún interés ni deseo de solucionar realmente el problema. Habla mucho sobre la seguridad fronteriza, pero no actúa”, dijo Harris.

“A principios de este año, tuvimos la oportunidad de aprobar el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza más duro en décadas. Pero Donald Trump rechazó el acuerdo porque pensó que al hacerlo ayudaría a ganar una elección. Pero cuando sea presidente, firmaré el proyecto de ley”.

Harris reforzo así el mensaje que su campaña formalizó más temprano ese día con un nuevo anuncio que abordaba la seguridad fronteriza, un tema en el que Trump ha encontrado una fortaleza.

Harris ha estado cortejando a la creciente población latina del estado y lanzó un nuevo anuncio propio, destacando cómo ella, hija de inmigrantes de la India y Jamaica, ascendió a los escalones más altos de la política estadounidense.

Y, como lo ha hecho en otras paradas de campaña, Harris durante el mitin infundió el tema de la “libertad” en todos sus comentarios, especialmente en lo que respecta al derecho al voto, la seguridad de las armas, los derechos de las personas LGBT y el acceso al aborto.

El anuncio de Harris destaca sus años como fiscal de California que “se enfrentó a los cárteles de la droga y encarceló a miembros de pandillas por contrabando de armas y drogas” y la presenta como la persona adecuada para abordar un problema “difícil”.

Harris terminó su discurso en Glendale on lo que se ha convertido en una clásica frase de llamada y respuesta: “Cuando luchamos”, comenzó, y la multitud respondió rugiendo: “¡Ganamos!”.

La vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota Tim Walz están atrayendo grandes multitudes en su recorrido por los estados clave esta semana, generando una atmósfera exuberante que había faltado en la campaña de Biden.

Para la campaña de Harris, experta en lo digital, las demostraciones públicas de entusiasmo son valiosas no solo para impulsar la recaudación de fondos y los medios de comunicación, sino también para fastidiar a Trump en un territorio que él domina: los grandes mítines de campaña. (Fuente: La Opinión)