CANCÚN, MX.- Los operadores de Uber salieron “decepcionados” de la reunión que sostuvieron con autoridades de la Guardia Nacional, tras bloquear hace 15 días el acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, para exigir el fin de las agresiones que reciben por parte de transportistas turísticos al brindar servicio en esta terminal.

Lo anterior lo informó Águeda Esperilla Soto, representante de los conductores de Uber en Cancún, quien resaltó que la Guardia Nacional se está comportando de la misma forma que el gobierno estatal, al no dejarlos operar con normalidad.

En ese sentido, la entrevistada afirmó que las autoridades no toman en cuenta que los choferes de esta plataforma digital sí pueden brindar servicio en esta terminal, pues recientemente promovieron un amparo para poder operar en esta zona de jurisdicción federal.

Águeda Esperilla Soto señaló que autoridades de la Guardia Nacional, durante la reunión, afirmaron que ellos no han recibido ninguna notificación del amparo, y por lo tanto detendrán a los operadores de Uber que sean sorprendidos en el aeropuerto.

“Y nos dijeron que como a ellos no los han notificado, no pueden hacer nada al respecto. […] Entonces, ellos no reconocen el amparo y pues ellos también nos dicen que nos pueden multar por brindar servicio. Tengo entendido que ellos no están facultados para brindar servicio, y, sin embargo, ellos nos dicen que sí lo pueden hacer”, comentó.

VIDEO 1 | DETENCIONES CONTINUARÁN POR NO ESTAR NOTIFICADOS DE NINGÚN AMPARO: Manifiestan operadores de Uber decepción tras reunión con autoridades de la Guardia Nacional https://t.co/vYhUL9kjFf pic.twitter.com/HSwKv3N4lT — Noticaribe (@Noticaribe) August 13, 2024

USURPACIÓN DE FUNCIONES

La representante de Uber señaló que las autoridades de la Guardia Nacional les prometieron en la reunión que los operadores de esta plataforma digital no serán agredidos si son sorprendidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Se trata de una afirmación curiosa, pues la autoridad federal garantiza el comportamiento de los transportistas piratas y sus “jaladores”, quienes son quienes interceptan y rodean a vehículos que sospechan que operan con Uber.

Ya son varios los vehículos que han sido detenidos por estos ciudadanos particulares, que actúan como si fueran autoridad, y quienes con número directo reportan los vehículos con los agentes de la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional no hace ninguna objeción a la presencia de este transporte clandestino, ni tampoco al hecho de que les usurpen sus funciones y detengan a vehículos y que obliguen a turistas a bajar de los mismos; por el contrario, estos agentes escuchan la denuncia del “pirata” y de inmediato actúan en contra de los operadores de Uber.

VIDEO 2 | DETENCIONES CONTINUARÁN POR NO ESTAR NOTIFICADOS DE NINGÚN AMPARO: Manifiestan operadores de Uber decepción tras reunión con autoridades de la Guardia Nacional https://t.co/vYhUL9kjFf pic.twitter.com/zvsn3WMH9w — Noticaribe (@Noticaribe) August 13, 2024

Esto le ocurrió a la propia Águeda Esperilla, quien acudió a recoger a su hijo al aeropuerto y fue detenida por un hombre de civil, quien llamó por su teléfono a la Guardia Nacional.

Ella grabó en su celular cómo la Guardia Nacional acude y escucha cómo esta persona denuncia que ella es Uber, y procede a mostrar fotos que le tomó con su celular. Aunque ella aceptó ser Uber, aclaró que no estaba brindando servicio en ese momento; también cuestionó la autoridad de este ciudadano para pararse frente a su vehículo e impedirle el paso, pero fue ignorada por los agentes.

Otra detención, que también quedó grabada, muestra a un elemento de la Guardia Nacional, que afirma que lo está deteniendo, porque momentos antes transportistas del aeropuerto lo habían reportado.

La entrevistada agregó que los operadores de Uber son detenidos todos los días por los elementos de la Guardia Nacional, con previo reporte de los transportistas que operan en la terminal.

“Entonces, ahí vemos el mal actuar de los elementos de la Guardia Nacional”, remarcó finalmente. (Agencia SIM)