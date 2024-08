‘Lo que gano me lo gasto a como me da mi chingada gana’, dice Ana Gabriela Guevara…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, se lanzó fuertemente contra sus detractores que han cuestionado cómo gasta el dinero que percibe de la dependencia federal, respondiendo que se lo puede gastar a como “se le dé su chingada gana”, publicó xevt.com.

En conferencia de prensa, la exatleta afirmó que lo que ha ganado durante toda su vida ha sido de manera honrada, y por ello, al no tener algún familiar que dependa de ella, puede hacer lo que quiera con su dinero.

“Ningún chile les embona, lo que gano me lo gasto como me da mi chingada gana, no tengo ni marido ni marida”: Ana Gabriela Guevara en Conferencia de Resultados Olímpicos de CONADE pic.twitter.com/UdAStD3MCV — Literal México (@literalmexico) August 15, 2024

“Aclaro, no tengo codependientes familiares, todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto a como me da mi chingada gana; no tengo marido ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto, es mi gusto y es mi placer, lo que gano lo hago debidamente y lo puedo gastar a como yo quiera” dijo.

Asimismo, refirió que luego que le sacaron que viajó en primera clase de París a México, y que ha sido cuestionada que durante los Juegos Olímpicos no se le vio cerca de ningún atleta mexicano, dijo que el viaje se dio porque es titular de la Conade, y es un derecho que tiene de poder viajar a este tipo de eventos.

Y explicó que, el no estar cerca de la delegación mexicana, se debió por el contexto que no quería desestabilizarla a como sí lo hizo el Comité Olímpico Mexicano con María José Alcalá.

“Así como dijo el expresidente, ´ningún chile les embona´. Que si voy, que por qué voy, y si no, que por qué no fui; es mi derecho como directora, no estoy usurpando ni le estoy quitando a nadie” mencionó.

Al final, respondió que las facturas de lo gastado en París podrá hacerlas públicas en cuanto las tenga, porque fue pagado con su dinero y no del erario de la dependencia. (Fuente: xevt.com)