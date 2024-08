Denuncia estudiante de la Uimqroo acoso por parte de un docente 

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Ana Bautista Escamilla, estudiante de la Universidad Intercultural Maya (Uimqroo), denunció que desde hace dos años denunció el acoso que vive dentro de esta casa de estudio por parte de uno de los docentes, quien se dedicó a difamarla entre sus compañeros y fomentar su exclusión.

A pesar de haber seguido los protocolos para denunciar ante el área jurídica del plantel el acoso del que es víctima por parte de este profesor, hasta el momento no se ha hecho nada para evitar que continúe molestándola.

“Al ser docente, él tiene un estatus de poder más alto y yo como estudiante no encontrado una solución”, expresó y agregó que desde entonces se encuentran en una posición muy vulnerable, ya que al ser una estudiante foránea no cuenta con una fuerte red de apoyo para enfrentar esta situación.

“Desde que ingresé este profesor se dedicó a difamarme entre los alumnos y después a fomentar a la exclusión”, explicó la afectada, quien señaló a pesar de que el profesor se comprometió a terminar con su comportamiento, estos acosos continuaron, por lo que decidió denunciarlo ante el área jurídica de la institución.

“Yo espero que haya una solución, no estoy buscando una disculpa, porque eso no me va a devolver esos dos años de vergüenza que yo viví en la universidad, lo que busco es que al menos se reflexione sobre esto”, indicó.

Mencionó que lo que busca es que quede un antecedente sobre el comportamiento de este docente. (Agencia SIM)