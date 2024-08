Llama Barra de Abogados a licitar transporte público urbano en Playa de Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.– El gobierno municipal tiene “sí o sí” que iniciar los procesos de licitación para el transporte público, de lo contrario continuará el “juego perverso” entre la autoridad y los líderes sindicales, afirmó Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya.

Cabe recordar que el transporte público colectivo es brindado por combis, pertenecientes al Sindicato de Taxistas, con concesión estatal, y por camiones de la permisionaria Tucsa, empresa que opera por antigüedad, pero que carece de una concesión del municipio.

En conferencia de prensa, Cruz Navarro hizo un exhorto al Gobierno del Estado y al municipio para que se reúnan con todos los actores que ofrecen el transporte público en el municipio y, de una vez por todas, se otorguen las licitaciones. Esto, para evitar que, de un momento a otro, suspendan el servicio o decidan incrementar las tarifas.

“Si no lo hacen, vamos a seguir con el juego perverso que hay entre la autoridad y transportistas, donde por un lado no tienen las condiciones favorables para dar su servicio y del otro está una autoridad que solo observa, pero no soluciona”, expresó.

Esto terminaría con los cobros abusivos por parte de las empresas que ofrecen este servicio, además los obligaría a brindar un mejor transporte público, agregó.

“La autoridad municipal tiene sí o sí que sacar licitaciones de transporte público para cualquier empresa que quiera participar si cumplen con las condiciones y que se puedan tener dos o tres concesiones que den un servicio eficiente”, recalcó.

De no hacerlo, indicó el abogado, es necesario que entreguen esa facultad al estado, para que se tenga un transporte eficiente y digno.

Reiteró la urgencia de una planeación adecuada para una licitación de este servicio, donde participen todos los sindicatos y empresas de transporte.

Cabe señalar que ayer por la tarde, el dirigente del Sindicato de Taxistas de Playa del Carmen, Luis Herrera Quian, convocó a una reunión con todos los operadores de combis, luego de los operativos del Imoveqroo por el cobro indebido de la tarifa, durante las dos horas de esa reunión, no hubo combis en circulación, pero al reanudarse el servicio, los operadores volvieron a cobrar la cantidad de 15 pesos. (Agencia SIM)