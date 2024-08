PREVIO A AUDIENCIA: Piden en Playa del Carmen justicia para Roberto, cuadripléjico a causa de la agresión de su vecino

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Familiares y ciudadanos se manifestaron esta mañana a las afueras de los Juzgados Penales en Playa del Carmen, para exigir justicia a favor de Roberto González, quien hace siete años fue golpeado por su vecino que apodado desde entonces como “Lord Cobarde”.

Reunidos esta mañana, previo a la audiencia sobre este caso, los manifestantes mostraron pancartas que mostraban leyendas como “Basta de impunidad”, “Todos somos Robert” y “Ayúdame, por favor, exigimos reparen el daño que ocasionaron”, “La justicia se compra, llevamos 7 años de impunidad”.

En dicha audiencia se revisarán al fin todas pruebas que Roberto González y su abogado recabaron en contra del sujeto que cometió la agresión. Luego de la depuración, se espera que el juez dicte sentencia o marque nueva fecha para emitirla.

Cabe recordar que fue el 20 de enero del 2017 cuando un perro del fraccionamiento había entrado a su departamento y asustó a la perrita ciega que había entrado por error a su casa. A consecuencia de esto, Roberto tuvo un intercambio de reclamos con su vecina, la dueña de la mascota, pero el incidente menor tardó solo unos minutos para que terminara en la golpiza que le propinó el esposo de la mujer.

1 de 2

Entrevistado esta mañana a su llegada a los juzgados, para la celebración de esta audiencia, Roberto González declaró que espera que hoy, al fin, pueda obtener justicia sobre la agresión que lo dejó cuadripléjico ya que el sujeto lleva varios años dilatando el proceso.

Además, afirmó brevemente que han sido varios años de espera y de retrasos que ha provocado el principal culpable en complicidad de las autoridades judiciales.

Por su parte, Salvador García, abogado de Roberto González, comentó, a su llegada a los juzgados, que el imputado, en caso de que el juez falle en su contra, no podrá “pisar la cárcel”, porque el delito por el que se le acusa ya prescribió para la pena corporal.

Consideró que esa fue la estrategia que tomó desde un inicio el imputado, para tratar de que el caso exceda los años de vigencia de penalidad.

“Fue su estrategia, y no lo quiero decir, así como tal, porque no me consta, los hechos no me constan, pero es algo que se hizo bajo el agua”, añadió.

El abogado afirmó que también buscará que sea juzgada también la esposa del imputado, ya que ella de igual forma participó activamente en la agresión.

Por último, hizo un llamado a la gobernadora Mara Lezama Espinosa y al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se acerquen y apoyen el caso de Roberto González.

“Robert representa a las personas que no tienen justicia, es una iniciación de impunidad en este estado en que se empieza a notar, que se empieza a reforzar”, concluyó. (Agencia SIM)