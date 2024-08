AMLO prevé publicar reforma al Poder Judical antes de dejar el cargo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Aunque depende de los tiempos y procesos del Poder Legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que la reforma al Poder Judicial sea aprobada y publicada antes de que concluya su sexenio el 30 de septiembre, publicó Expansión Política.

El mandatario federal afirmó que es decisión de los diputados y senadores determinar los tiempos y rutas para la discusión del paquete de iniciativas que envió el 5 de febrero pasado, entre estas la reforma al Poder Judicial, la de simplificación administrativa y la que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El presidente hizo un llamado a los legisladores de Morena y aliados a cuidar el procedimiento legislativo para evitar que algunas de las reformas, a pesar de que sean aprobadas por mayoría calificada, sufran un revés desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Tienen que cuidar muchos procedimiento porque sino (el ministro Javier) Laynez… hubo uno de ellos que dijo que no se cumplió con el procedimiento, no hubo debate suficiente, entonces se anula la ley, la canceló, uno o dos… entonces que se cuiden”, explicó.

En el gobierno del presidente López Obrador tuvieron un revés la Ley de la Industria Eléctrica, el “Plan B” de reforma electoral y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Incluso sugirió medidas extraordinarias, en caso de ser necesarias: “Aunque tienen sus reglamentos y es en función de eso como actúan, los abogados tienen una frase que significa que lo que sobra, no afecta, o sea, que entre más se proteja mejor. Que lleven notarios, que convoquen a los notarios”, propuso

Sobre la reforma al Poder Judicial, al presidente se le preguntó “¿Contempla firmar la reforma al Poder Judicial y promulgarla el 30 de septiembre para que sea un cierre de su administración?”, en respuesta, adelantó que eso dependerá del Congreso.

Defendió la esencia de la reforma al Poder Judicial –sobre la elección de jueces, ministros y magistrados–: aseveró que, si son elegidos mediante el voto, deberán su nombramiento a los ciudadanos y no a políticos o partidos.

“Es para que los jueces y los magistrados y los ministros sepan que se deben a la voluntad del pueblo, que no le deben el favor a ningún partido, a ningún político, al presidente, a los senadores, porque se van a poder inscribir muchos, nada más que tengan el título de abogado. Mujeres, hombres con el título de abogado se van a inscribir”, comentó.

Si EU respeta soberanía, habrá buena relación

Respecto a las diferencias con Estados Unidos por las declaraciones del embajador Ken Salazar, quien advirtió sobre los “riesgos” que considera representa la reforma al Poder Judicial, el presidente afirmó que si hay respeto a la soberanía mexicana, habrá una buena relación.

“Que aprendamos a respetar nuestras soberanía. Si se logra eso, se va a fortalecer mucho la región hacia adelante y le va a ir muy bien al pueblo de Estados Unidos, al pueblo de México y a la nación, pero va a depender del respeto a la soberanía”, apuntó.

López Obrador consideró como ofensivo que se intervenga en asuntos que solo corresponden a los ciudadanos de México, como es la discusión de la reforma al Poder Judicial.

“No es de buenos vecinos, eso no significa respeto a la soberanía, eso es un acto de prepotencia y no hay igualdad, no se cumple lo que sostiene y le creo al presidente Biden de que nuestra relación se dé en igualdad”, añadió. (Fuente: Expansión Política)