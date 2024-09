Tribunal Electoral desecha quejas de expresidentes del PRI contra Alejandro Moreno

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó desechar la queja de los expresidentes del PRI contra el actual dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, por calumnia y violencia política de género, publicó Grupo Fórmula.

La mayoría de los magistrados consideraron correcta la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no iniciar el procedimiento sancionador ante los dichos del líder del tricolor en contra de Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa y Aurelio Nuño.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue el único en indicar la necesidad de análisis por parte de la Sala Regional Especializada del TEPJF.

“Se trata de militantes que fueron dirigentes, que tienen derechos al interior del partido y que, si no pudieran denunciar esto en los términos de calumnia electoral o de violencia política de género, o algún tipo de cuestionamiento que en principio tendría que ser investigado y analizado por la Sala Especializada.

“En mi opinión amerita una investigación de los hechos, un análisis de fondo y debiera ser admitida la queja, salvo que hubiera otra razón de desechamiento, pero no la de que, en un análisis preliminar no constituye propaganda política, es discurso político. Los partidos no solo emiten propaganda a través de sus tiempos de Estado, ni de carteles en la calle”, señaló.

Los denunciantes pedían la investigación de los dichos de Moreno Cárdenas en redes sociales y en YouTube por probable calumnia en julio pasado.

Esta denuncia es distinta a las presentadas ante la reelección de Alito. (Fuente: Grupo Fórmula)