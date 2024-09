REINO UNIDO | Kate Middleton confirma que ha terminado la quimioterapia, con un nuevo video…

REINO UNIDO.- Kate Middleton, princesa de Gales, anunció este lunes a través de un video familiar que ha finalizado su tratamiento de quimioterapia, después de anunciar el pasado mes de marzo que le habían detectado un cáncer, y retomará una agenda “ligera” de compromisos públicos, publicó latinus.us.

Se espera que la esposa del príncipe William, de 42 años, emprenda un programa ligero de compromisos hasta fin de año. Kate anunció en marzo que estaba recibiendo tratamiento por un tipo de cáncer no revelado, después de que en enero se sometió a una operación abdominal que reveló la presencia de un tumor.

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

