Congreso de Querétaro rechaza la reforma al Poder Judicial…

QUERÉTARO, MX.- La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro rechazó este miércoles la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, uniéndose así a la lista de entidades que han mostrado resistencia a las modificaciones propuestas al Poder Judicial, publicó contrareplica.mx.

En una sesión que duró apenas 13 minutos, los legisladores locales votaron mayoritariamente en contra del dictamen que había sido aprobado recientemente en el Senado de la República. Con dos votos a favor y uno en contra, la reforma no logró avanzar en el estado.

Querétaro se convierte, de esta manera, en el primer estado en rechazar oficialmente la reforma judicial. Para que las modificaciones constitucionales sean avaladas, Morena necesita el respaldo de 17 de los 32 congresos estatales, por lo que este revés en Querétaro es significativo.

En contraste, entidades como Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo han dado su aval a la reforma judicial, mostrando que la propuesta del presidente López Obrador cuenta con respaldo en otras regiones del país. Sin embargo, la batalla política sigue abierta, ya que la aprobación en más congresos locales es crucial para que la reforma prospere a nivel nacional.

Este mismo miércoles, se registraron fuertes protestas en los congresos locales de Yucatán y Puebla, ante el temor de que las reformas al Poder Judicial fueran aprobadas. En Yucatán, trabajadores del Poder Judicial bloquearon las puertas del Congreso del Estado desde las 11:30 de la mañana, justo antes de que los legisladores sesionaran al mediodía.

Los manifestantes, con consignas como “¡No vendas tu voto!”, “La justicia no se vende” y “El que no brinque es Yunes”, expresaron su rechazo a la reforma judicial, temiendo que esta afecte la independencia del Poder Judicial. A pesar de las medidas de seguridad, los manifestantes lograron realizar un portazo e irrumpieron en el recinto legislativo, donde tomaron el Congreso durante la sesión ordinaria. Al llegar al Pleno, corearon “¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”, interrumpiendo los procedimientos legislativos.

Con la resistencia de congresos como el de Querétaro y la creciente movilización de trabajadores del Poder Judicial en estados como Yucatán y Puebla, el futuro de la reforma judicial parece cada vez más incierto. Aunque algunos estados han aprobado la reforma, Morena aún necesita asegurar el respaldo en más congresos para que las modificaciones constitucionales puedan ser implementadas. (Fuente: contrareplica.mx)