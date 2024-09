Rinde Juanita Alonso su Tercer Informe de Gobierno

COZUMEL, MX. – “Entregaremos un municipio fuerte en lo financiero y con todo el potencial administrativo para ir a lo más alto, gracias al esfuerzo de todas y todos”, expresó la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, al rendir su Tercer Informe de Gobierno al frente de la administración pública de la Isla de Cozumel 2021-2024, destacando que en estos tres años se atendieron con la confianza de la comunidad, rezagos históricos y pendientes, que se acumularon por muchos años de descuido.

En el marco de la Sesión Solemne de Cabildo con verificativo en el Centro de Convenciones de Cozumel, la munícipe detalló que en el periodo constitutivo se invirtieron más de 226 millones de pesos en 64 obras de ampliación y rehabilitación de infraestructura pública, garantizando un ejercicio de gasto ordenado transparente y con rendición de cuentas; mensaje que fue emitido ante la gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden José Cebada Rivas y el diputado de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, Renán Sánchez Tajonar.

Además, expuso que se rehabilitaron más de 120 puntos de alumbrado público para crear calles más seguras, así como acciones para semaforizar avenidas y los cerca de 30 mil metros cuadrados de calles pavimentadas para que las familias corran el menor riesgo posible cuando transiten por ellas para dirigirse a la escuela, al trabajo o cualquier otra actividad sobre los casi 13 kilómetros de banquetas en las colonias para tener calles amigables con el peatón y más de 13 kilómetros de ciclovía para que las familias, trabajadores y deportistas cuenten con vialidades más seguras.

1 de 4

Asimismo, informó que se invirtieron más de 25 millones de pesos para brindar parques renovados o nuevos, para que las familias disfruten a sus hijas e hijos por las tardes después de la jornada laboral; también, de los más de 32 millones de pesos que se destinaron para dignificar los espacios públicos que brindan servicios a la comunidad, tanto para las situaciones de emergencia o para cuando se acude a buscar una mascota como un nuevo integrante de la familia, y se construyó el primer albergue infantil municipal que para algunos se volverá un refugio de esperanza y oasis de paz.

Se realizó una inversión histórica por varias decenas de millones de pesos en aumentar el parque vehicular y equipo moderno, adquiriendo camionetas tipo van, cuatrimotos, un jet ski, una retroexcavadora, camionetas 4×4, perforadoras para pozos de absorción, una grúa de plataforma, un camión cisterna de acero inoxidable, un vehículo de ataque rápido contra incendio, entre otros, con los que se busca brindar mejores servicios a la comunidad.

1 de 3

Además, que, con la reactivación del hermanamiento con Miami, Beach, se recibió la donación de un camión de rescate que al día de hoy ya se encuentra en el resguardo aduanal de Puerto Morelos, en espera de cruzar a la isla.

Esta administración trabajó para fortalecer el pacto con la educación al crear cinco domos en igual número de centros educativos, la gestión de apoyos económicos y la rehabilitación y ampliación de la biblioteca pública Gonzalo de J. Rosado Iturralde, además de fortalecer al deporte como nunca se había hecho con la rehabilitación de las unidades deportivas Bicentenario, Independencia, Revolución, Addy Joaquín, y las canchas de béisbol Froylán López y Rojo Gómez, además de apoyar a los representativos en justas deportivas nacionales e internacionales.

Se reforzó la vigilancia con la adquisición de más patrullas, la creación del C2 con la colocación de 25 puntos de vigilancia a través de video cámaras con reconocimiento facial, la ampliación de la infraestructura de la dirección de Seguridad Pública, la rehabilitación de 14 casetas de policías y la dotación de más prestaciones para los elementos.

1 de 2

Se enalteció nuestra cultura y fiestas tradicionales como El Cedral, El Carnaval, Fiestas Patrias y el Día de Muertos con el festival “Almas con Tradición” y se realizaron con éxito los Intercambios Culturales con la participación de otros países, actividades que fueron embellecidas por primera ocasión con la tecnología de video mapping, y con apoyo del gobierno del estado, se logró que Cozumel sea declarado históricamente como Pueblo Mágico, reforzando así el turismo en la isla, entre otras acciones.

La edil agradeció el apoyo de la gobernadora del Estado, Mara Lezama, así como a las presidentas del sistema DIF Estatal y Municipal, Verónica Lezama Espinosa y Susana del Mar Coral Villanueva, así como el apoyo incondicional y total comprensión de su familia conformada por el ingeniero, Eduardo Basurto y sus hijas, Miranda y Sofía, quienes dijo, en estos tres años fueron su inspiración y fortaleza, también a su equipo de trabajo, en especial al operativo y de campo, que lo dieron todo, y sobre todo a la comunidad por confiar en la administración y poner su granito de arena para lograr una inversión histórica en la isla.

Por último, indicó que “Todas estas cifras y números se tornan irrelevantes si no permiten transformar vidas, cambiar nuestro entorno o simplemente brindar un mejor lugar para ver a la familia crecer y desarrollarse con plenitud, estas tres sencillas ideas sintetizan lo que me ha motivado a servir a Cozumel con lealtad disciplina y entrega. Me ha brindado el enorme privilegio de poder mirar a cada rostro agradecido y hasta al que reclama, habiendo dado lo mejor de mí para poder afirmar que cumplimos con el esfuerzo de todos, ¡Gracias, Cozumel!, ¡Que viva Quintana Roo!”, exclamó la presidenta municipal entre aplausos por parte de la comunidad isleña que le reconoció de pie el enorme trabajo hecho en estos tres años.