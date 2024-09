Guardia Nacional intenta retener a representante de Uber en Cancún

CANCÚN, MX.- Ayer jueves, elementos de la Guardia Nacional y presuntos taxistas “piratas” intentaron retener a Águeda Esperilla, representante de los conductores de Uber en esta ciudad, cuando circulaba en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

El suceso ocurrió cuando Esperilla acudió a la terminal aérea para recoger a unos amigos.

Según los informes, un guardia del hotel Hilton Garden, donde se desarrollaron los hechos, alertó a la Guardia Nacional.

A pesar de la intervención, Esperilla fue liberada minutos después, ya que no se le pudo comprobar que estuviera prestando servicio de transporte.

“No me comprobaron que yo estuviera prestando servicio y mientras no te lo comprueben no te pueden detener”, declaró.

La representante de Uber anunció que tomará acciones legales contra el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), el hotel antes mencionado y los taxistas “piratas” involucrados en el incidente.

Además, Esperilla informó que un joven que se identificó como periodista y que estaba documentando lo sucedido, fue detenido a la fuerza tanto por elementos de la Guardia Nacional como por los operadores, y fue subido a una patrulla. (Agencia SIM)