Impulsa Aguakan el deporte y la comunidad con el torneo “Cascarita en tu Colonia”

CANCÚN, MX.- Como parte de su compromiso con la

promoción del deporte, los hábitos saludables y la conciencia sobre el uso responsable del agua, Aguakan invita a la comunidad a participar en el primer torneo de fútbol relámpago “Cascarita en tu Colonia”.

Este evento se llevará a cabo en diferentes sedes de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Durante cinco fines de semana, más de 40 equipos competirán en categorías como sub 9, sub 11, sub 15 a 17, Libre Femenil y Varonil, con el objetivo de coronarse como campeones y ganar la “Gran Copa Aguakan”.

El torneo es totalmente gratuito y busca fomentar la convivencia entre vecinos, brindando un espacio para disfrutar en familia y amigos. Las inscripciones estarán abiertas del 12 al 27 de septiembre de 2024, y pueden realizarse a través del sitio web www.aguakan.com/cascarita-en-tu-colonia.

Alejandra Mayorga, Coordinadora del área de Responsabilidad Social de Aguakan, señaló la

importancia de este proyecto para la comunidad:

“En Aguakan nos preocupamos por generar un impacto positivo en el entorno donde operamos. A través del torneo ‘Cascarita en tu Colonia 2024’, buscamos motivar a los niños y jóvenes a practicar deporte y a desarrollar diferentes habilidades. Estamos seguros de que este torneo será una experiencia enriquecedora para todos los participantes.”

Durante las jornadas de “Cascarita en tu Colonia”, Aguakan también organizará actividades

recreativas para los jugadores, sus familias y acompañantes, promoviendo así una cultura deportiva integral y fortaleciendo la convivencia familiar.

Con este tipo de acciones, Aguakan reafirma su compromiso con el bienestar de las familias, la transformación social y la integración comunitaria, mediante procesos de vinculación y apoyo que contribuyen a mejorar la calidad de vida en las colonias donde opera.

