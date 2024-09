EU | Alcalde de Nueva York, Eric Adams, enfrenta cargos de corrupción; allanan su mansión para incautar su teléfono

ESTADOS UNIDOS.- El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, fue acusado este jueves oficialmente por la fiscalía federal, que le investiga desde 2021, de cargos de soborno, fraude y solicitud de donaciones ilegales al gobierno turco para su campaña electoral, publicó latinus.us.

La acusación, que se dio a conocer hoy en la corte federal para el distrito sur de Nueva York, en Manhattan, a sólo unos pasos de la alcaldía, convierte a Adams, exsenador estatal y excapitán de la Policía, en el primer alcalde de esta ciudad en ser imputado mientras está en funciones.

Adams negó reiteradamente haber hecho algo indebido, y además aseguró que se defenderá y que no renunciará.

El alcalde, Eric Adams, “abultó sus ganancias” de las contribuciones ilegales al abusar del programa municipal de igualación de fondos, que ofrece un generoso aporte equivalente por cada donación pequeña, dice el expediente. Añade que su campaña recibió más de 10 mil dólares en fondos adicionales como resultado de certificaciones falsas.

Agrega que Adams “solicitó y demandó” sobornos, incluyendo viajes lujosos gratis o con gran descuento, por parte de un funcionario turco que buscaba la ayuda de Adams en torno a regulaciones sobre el consulado turco en Manhattan.

Horas antes, agentes del FBI entraron en la residencia oficial de Adams y le incautaron su teléfono.

El alcalde fue acusado por un jurado investigador de cargos penales que aún no se han revelado, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar el asunto de forma pública.

El abogado de Adams denunció la actividad federal.

“Agentes federales aparecieron esta mañana en Gracie Mansion en un esfuerzo por crear un espectáculo (otra vez) e incautar el teléfono del alcalde Adams (otra vez)”, dijo el abogado de Adams, Alex Spiro, en un comunicado, añadiendo que el alcalde no ha sido arrestado. “Despachan a una docena de agentes para recoger un teléfono cuando nosotros lo hubiéramos entregado con gusto”.

Al amanecer del jueves se vio a agentes federales entrando en la residencia del alcalde en Manhattan, con varios vehículos marcados de las fuerzas federales de seguridad estacionados delante.

Un vocero del FBI se negó a formular comentarios. Un vocero del alcalde declinó responder a preguntas el jueves por la mañana.

En un discurso grabado en su residencia oficial, Adams prometió hacer frente a cualquier cargo en su contra y afirmó que se le había convertido en un “objetivo” en un caso “basado en mentiras”. (Fuente: latinus.us)