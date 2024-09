MAS NO CON LOS MISMOS SALARIOS: Asegura el secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Trujillo, que hay empleos para atender a trabajadores que han concluido contrato con el proyecto de construcción del Tren Maya

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque reconoció que no tendrán los mismos sueldos que ofrece el proyecto presidencial del Tren Maya, el secretario del trabajo y previsión social (STPS), José Francisco Trujillo Brandi confirmó que el Estado dispone de poco más de 6 mil vacantes para atender la mano de obra que ha quedado desempleada por la terminación paulatina de la construcción en los tramos correspondientes a Quintana Roo.

Aunque declinó proporcionar cifras confirmó que el despido de trabajadores del Tren Maya se ha visto reflejado en la disminución de personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y muchos se encuentran buscando trabajo en la localidad o han decidido retornar a sus lugares de origen.

Recordó que la construcción del Tren Maya ocasionó la llegada de personas de otras partes de la república que, al incorporarse a los procesos de construcción de las diferentes etapas, fueron afiliadas al IMSS “aunque en estos momentos comenzaron los despidos al terminar algunas fases de construcción”.

Sin embargo, aclaró que no hay preocupación por el número de desempleados “ya que en la entidad el proceso de migración origina altas y bajas ante el seguro social a lo largo de todo el año”.

Esto es un ajuste normal porque veníamos de una obra insignia presidencial en la cual hubo un incremento de los trabajadores asegurados por esta obra, que al irse cerrando las etapas viene este reacomodo, que no ha sido de una manera tan impactante afortunadamente, aclaró.

Trujillo Brandi insistió que no hay preocupación por el número de desempleados ya que el Estado dispone de más de 6 mil vacantes para atender la demanda laboral “y las personas que estuvieron trabajando en el Tren Maya y que no pertenecen o no radicaban en el estado por lógica se regresan a sus lugares de origen, pero los que se quieran quedar, tenemos esas vacantes en todo el estado, así que hay oferta laboral.”

Sin embargo, anticipó que los salarios no serán los mismos que paga el proyecto presidencial “pero consideramos que lo más importante es que un trabajador encuentre un empleo y un pago atractivo en diversos sectores”. (Noticaribe)