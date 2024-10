Jufed pide a Claudia Sheinbaum un diálogo ‘verdadero y sin estatus’…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entablar un diálogo para conocer la perspectiva de los juzgadores sobre la Reforma al Poder Judicial, publicó La Jornada.

“Se requiere un diálogo. Podemos insistir. Es crucial el diálogo, pero un diálogo verdadero, un diálogo sin estatus. Un diálogo para que ella como nueva presidenta tenga una perspectiva desde lo que se vive como juzgador, con los propios trabajadores, para que saquemos adelante a este país. Lo mejor que le puede pasar a cualquier país, a cualquier lugar, es que hay un proceso democrático y que la democracia es escuchar a todos”.

Asimismo se pronunció en contra de los comentarios de la mandataria federal, sobre que ya no hay razón para que los trabajadores del PJF continúen en paro de actividades.

“Veo de forma muy triste la desinformación que tiene. Hoy escuchaba cuál es la perspectiva y diciéndonos que nos vamos a convencer con el tiempo de que esto (de la Reforma Judicial) es lo mejor. Yo le diría, ¿cree que me convenza que me están dejando sin trabajo por el solo hecho de haberme estigmatizado como corrupta? Me parece que eso no soluciona el problema nacional de justicia”.

La Jufed entregó un oficio en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre los resultados de las votaciones que se llevaron a cabo el pasado lunes, donde se determinó continuar con la suspensión de actividades.

“Como saben se llevóa cabo el mecanismo interno de votación entre jueces y magistrados. El resultado de más de 800 personas juzgadoras que votaron fue porque no hay condiciones para continuar o más bien para levantar la suspensión de la votación”.

Cuestionan jueces y magistrados votación

Por su parte, un grupo de jueces y magistrados cuestionaron dicha votación. Al respecto señalaron que en esta encuesta, considerándolo como un “ejercicio democrático”, no se incluyeron a los trabajadores que también los han acompañado en ese paro de labores y manifestaciones públicas; pues a ellos no les preguntaron.

“Se pretende que por la voluntad de 832 personas, que no nos han dejado saber que derechos se les están violentando, se continúe transgrediendo el Estado de derecho que dicen conocer y sobre todo la democracia y la república que dicen defender”.

Agregaron que hasta este momento no se tienen elementos para conocer cuáles son sus demandas y cuál es su pliego petitorio.

“Considerar que la principal demanda, sea que se deje sin efecto una reforma constitucional en la participaron los poderes democráticos legislativo y ejecutivo, ya no es tiempo ni forma para hacerlo. En cambio, evidencia una falta a la responsabilidad que tienen cada una de esas personas juzgadoras, pues con su paro laboral, se está violentando por lo menos, el artículo 17 constitucional para toda la población, que tiene asuntos pendientes que deben resolver”.

Adicionalmente, agregaron que sigan recibiendo su salario que paga la nación, el pueblo, es una contradicción a lo que dicen defender.

“En este momento ellos están incumpliendo con sus deberes como trabajadores al servicio del estado, como juzgadores y como personas éticas”. (Fuente: La Jornada)