LO DEJARON EN EL LIMBO: Diputados dicen no tener datos sobre el seguimiento al caso del ex gobernador, Mario Villanueva, que quedó esperando el indulto ofrecido por Obrador

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante el incumplimiento del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de otorgar, antes de terminar su mandato, el indulto al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, la diputada del partido Morena, Paola Moreno Córdova, manifestó que desconoce el seguimiento que se le ha dado al tema a pesar de la existencia de una Comisión Especial, ya que no se encuentra dentro de los pendientes de la Comisión de Justicia que preside.

Cuestionada si el ex gobernador merece o no el indulto, dijo que la historia juzga a los servidores públicos “y en su momento hubo cosas que no fueron correctas y por eso (Villanueva Madrid) está en la situación en la que se encuentra, pero la historia es la que juzga y en nuestro caso vamos a investigar el tema y se hará un análisis y lo que se tenga que hacer se hará”.

Reiteró que dentro de los pendientes que recibió en la Comisión de Justicia no se encuentra el tema del ex gobernador, aunque tiene conocimiento de la existencia de una comisión especial encargada de darle seguimiento.

López Obrador es un hombre de palabra y el mejor presidente que ha tenido México y comentó sobre el indulto a Mario Villanueva y será un tema interesante que vamos a revisar y darle seguimiento, afirmó.

Dijo desconocer quien le está dando seguimiento a nivel federal y la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República dará seguimiento a los compromisos asumidos por López Obrador. (Noticaribe)