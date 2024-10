ESPERAN RÁFAGAS DE VIENTO Y FUERTES LLUVIAS EN EL NORTE DE QR: Por la trayectoria del huracán ‘Milton’, Holbox y localidades cercanas, como Chiquilá y Solferino, mantienen zona de vigilancia

CANCÚN, MX.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que continúa la vigilancia y monitoreo muy de cerca de la trayectoria del huracán categoría uno “Milton” sobre el Golfo de México que, aunque no representa peligro para Quintana Roo, es muy importante no bajar la guardia, pues los fenómenos meteorológicos no tienen palabra de honor.

Dio a conocer que esta tarde, en coordinación con la Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil, se emitió la Alerta Verde —peligro bajo— para los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas y Cozumel.

Añadió que para el centro del estado se mantiene la Alerta Azul, con peligro mínimo, es decir, para Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad y José María Morelos.

“Los modelos de pronóstico indican una probable trayectoria sobre el Golfo de México hacia Florida, en Estados Unidos; el punto más cercano de la tormenta tropical o huracán Milton será a 100 km de las costas de Progreso, Yucatán, es decir, al momento no se tiene previsto que toque tierras mexicanas” expresó.

Sin embargo, la Gobernadora afirmó que las bandas nubosas provocarán lluvias fuertes e intermitentes entre el lunes y martes en la parte norte del estado.

Agregó que CONAGUA nos informa que para el lunes 7 y martes 8, se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 mm, así como vientos de tormenta de 100 a 118 km/h y oleaje de 3 a 5 metros, principalmente en la parte norte del Estado

Mara Lezama informó que uno de los puntos de atención prioritaria es la Isla de Holbox, y por supuesto el puerto de Chiquilá, Solferino, San Ángel, entre otras localidades de Lázaro Cárdenas, por su ubicación muy cercana al norte de la península de Yucatán.

Por eso, pidió a nuestras amigas y amigos pescadores, prestadores de servicios turísticos, que estén atentos a los avisos para el resguardo de sus embarcaciones entre otras medidas preventivas

Recuerden estar pendientes del paso del camión recolector de basura y mantener limpios los frentes de sus casas, para evitar que se tapen los pozos de absorción y las alcantarillas.

Pidió a todas y todos mantenerse informados a través de los canales oficiales. (Con información del Gobierno del Estado)