Analiza Congreso creación de Secretaría de las Mujeres

CHETUMAL, MX.- Durante su Sesión número 15 del primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio legislativo, los 20 diputados presentes conocieron la iniciativa de Decreto para la creación de la Secretaría de las Mujeres, donde destacaron ser el primer Congreso en homologarla con el ámbito federal.

La iniciativa, enviada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, donde propone la creación de dicha secretaría, fue turnada a Comisiones para su discusión y análisis.

El Proyecto destaca que la creación de la Secretaría de las Mujeres es un paso decisivo hacia la justicia social y el bienestar integral de todas las mujeres en el Estado de Quintana Roo.

“Cuando una mujer se empodera, empodera a su comunidad y con la Secretaría se garantiza que los avances logrados en el ámbito de los derechos de las mujeres tengan un mayor alcance y profundidad, generando bienestar para todas las mujeres quintanarroenses”, señala.

La reforma tiene que ver con la inserción en el Artículo 19. Para el despacho, estudio y planeación de los asuntos que correspondan a los diversos ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al titular del Poder Ejecutivo, las siguientes dependencias:

I. Secretaría de Gobierno;

II. Secretaría de las Mujeres;

III…

Hay que señalar que el Artículo 31 BIS especifica que “La Secretaría de las Mujeres será la encargada de promover, coordinar, impulsar, formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas, programas y acciones para garantizar la igualdad de género, la transversalización de la perspectiva de género…”.

En los transitorios se indica que esta Secretaría entrará en vigor al día siguiente de la publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Estado; así mismo, a la entrada en vigor del presente Decreto, quedará abrogada la Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 02 de junio de 2008.

La diputada Jimena Lasa Aguilar, presidenta de la Comisión de Igual de Género, expresó que ellas reafirman el compromiso de igualdad, México cambió al llegar la primera mujer presidenta, impulsó la Secretaría de la Mujer.

“Felicito a la señora gobernadora, Mara Lezama, propuso a días de la propuesta presidencial, crear en el Estado la Secretaría de las Mujeres; es una declaración contundente que las mujeres no solo somos una estadística, sino el motor de desarrollo de nuestro estado”, dijo.

Alexa Murguía Trujillo, presidenta de la Comisión de Deportes, comentó que este es un acto de justicia social, debido al desempeño en la comunidad, crear la Secretaría da certeza y seguridad de un espacio para generar mecanismos eficaces para erradicar la violencia de género.

Destacó que este es el primer Congreso que discute esta modificación, gracias a la visión de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

En su momento, Paola Elizabeth Moreno Córdova, quien preside la Comisión de Justicia, expresó que esta dependencia será clave para el seguimiento en territorio de los programas a favor de las mujeres, debido a que heredaron una “alerta de género” desde el 2017, que son atendidas por este Gobierno.

La Secretaría tiene importancia porque garantiza la transversalidad, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos.

SALA ESPECIALIZADA EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

Otro tema fue la creación de salas especializadas para la impartición de Justicia Administrativa, como la Sala Especializada en Desarrollo y Medio Ambiente; que servirá para combatir la lucha contra la corrupción; los asuntos fiscales y tributarios son fundamentales para el desarrollo del Estado; por ello, la importancia de la creación de estas salas.

En su participación, el diputado José Luis Pech Várguez, presidente de la Comisión de Cultura, detalló que el dictamen llegó hace unos minutos a su correo, porque esta ley contempla las salas especializadas que no había, “implica un presupuesto diferente, voy a tener que votar en contra porque no he tenido tiempo de analizarlo”.

CAMBIO DE HORARIO DE SESION SOLEMNE

Como último punto, el Legislativo cambió la hora en la que realizarán la Sesión Solemne con motivo del 50 Aniversario de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano, donde estarán los tres poderes del Estado, pasó de ser a las 11:00 horas, a las 16:30 horas de este martes 8 de octubre. (Agencia SIM)