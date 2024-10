‘COLÓN DESCUBRIÓ AMÉRICA PARA LOS EUROPEOS’: Sheinbaum rechaza la conmemoración del 12 de octubre…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó lo que significa el Día de la Raza o de la Hispanidad, denominaciones que se le dan al 12 de octubre, día en que se conmemora la navegación y exploración del continente americano por Cristóbal Colón y su tripulación en 1492, publicó Grupo Fórmula.

A través de un breve mensaje en redes sociales, la mandataria mexicana insistió en que ofrecer disculpas por los crímenes cometidos durante la Conquista no es vergonzoso. Comentó que en México ya había grandes civilizaciones antes de que los españoles vinieran a América.

“El 12 de octubre no es el día de la raza ni de la hispanidad. Cristóbal Colón descubrió América para los europeos, pero en nuestro continente y en particular en lo que hoy llamamos México, ya había grandes civilizaciones y culturas de las cuales nos sentimos orgullosas y orgullosos”, escribió en su cuenta oficial de X.

El 12 de octubre no es el día de la raza ni de la hispanidad. Cristóbal Colón descubrió América para los europeos, pero en nuestro continente y en particular en lo que hoy llamamos México, ya había grandes civilizaciones y culturas de las cuales nos sentimos orgullosas y… pic.twitter.com/sahFff5A2z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2024

“La llegada de los españoles hace más de cinco siglos representó sometimiento e incluso eliminación de los pueblos originarios. Ofrecer disculpas por los crímenes cometidos no es vergonzoso; por el contrario, engrandece y acerca a los pueblos”, agregó Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina del viernes 11 de octubre, la presidenta de México mostró ejemplos sobre disculpas públicas que han realizado distintas naciones por crímenes de lesa humanidad, para con ello animar al gobierno de España a comenzar el proceso de disculpa pública a los pueblos originarios de México.

“Antes le llamaban ‘el día de la raza’, que no tiene nada que ver con razas, porque las razas no existen en los seres humanos; somos una especie y no hay razas, demostrado biológicamente. Ahora le llaman el Día de la Hispanidad. Y vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima el día de mañana iniciar este proceso de disculpa pública España a los pueblos originarios de México”, puntualizó.

En el video se muestran casos como el de Estados Unidos, que ofreció disculpas por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos; el de Países Bajos, que se disculpó por ejecuciones sumarias en Indonesia en la década de los años 40; el de Francia, que en 2018 admitió su responsabilidad por crímenes durante la guerra de independencia de Argelia y tres años después en Ruanda. (Fuente: Grupo Fórmula)