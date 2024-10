A REVISIÓN MUELLES ANTE POSIBLES DAÑOS POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS: Confirma el director de la Apiqroo autorización del Plan Maestro de Obra Portuaria para rehabilitación y reacondicionamiento de terminales marítimas

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante el paso de fenómenos hidrometereológicos que han dejado principalmente lluvias intensas y fuertes vientos, el director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Vagner Elbiorn Vega, anticipó la necesidad de realizar una nueva evaluación a los muelles que se encuentran bajo la jurisdicción de la dependencia para cerciorarse que no presenten un daño mayor especialmente en la zona norte, ya que aunque a simple vista no hay afectaciones, deben cerciorarse de que no hayan sufrido daños.

Explicó que estos trabajos se realizarán con recursos de la Federación que fueron autorizados después de gestiones que iniciaron en el 2023 “después de múltiples gestiones finalmente nos autorizaron el Plan Maestro de Obra Portuaria, lo que permitirá concretar los proyectos para la ampliación de terminales y dar mantenimiento a la infraestructura portuaria”.

Consideró que a través de este programa de obras portuarias pretenden erogar 31 millones de pesos y contempla la rehabilitación del muelle de ferris en Cozumel y el principal de Puerto Morelos, así como el de Puerto Juárez y Punta Sam.

Necesitamos esos recursos para mejorar y reacondicionar los recintos marítimos, los cuales ya presentan deterioro y por lo mismo, hay que rehabilitarlos para dar un mejor servicio a los usuarios, insistió.

El director de la Apiqroo dijo que en estos momentos se encuentran en el proceso de licitación para adquirir e instalar cámaras de seguridad de alta tecnología en varias terminales, comenzando en la isla de Cozumel y posteriormente en los demás municipios lo que ayudará a mejorar la vigilancia para evitar delitos.

Dijo que ya preparan las licitaciones y antes de terminar el año quedarán instaladas según anunció la gobernadora, lo cual debe iniciar en la isla de Cozumel. (Noticaribe)