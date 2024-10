ELIMINAN REQUISITOS DE SER QUINTANARROENSE Y DE RESIDENCIA MÍNIMA EN LA ENTIDAD: Aprueba comisión anticorrupción del Congreso convocatoria para elegir a titulares de órganos internos de control de cinco organismos autónomos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras la reforma al artículo 28 de la Ley de entidades de la administración pública paraestatal que elimina dentro de sus requisitos la palabra quintanarroense para ocupar cargos públicos en la entidad, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso emitió la convocatoria para elegir a los titulares de los órganos internos de control de la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General del estado, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral de Quintana Roo y el recién creado Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción cuyos aspirantes tampoco tendrán que comprobar residencia mínima en la entidad para ser seleccionados.

Durante la sesión de trabajo, los integrantes de la comisión que preside la diputada Gabriela Mora Castillo aprobaron que los aspirantes únicamente deben comprobar ser ciudadano mexicano, tener 30 años de edad cumplidos el día de su designación así como no tener sentencia firme por violencia vicaria, familiar o doméstica, violencia obstétrica, violación a la intimidad sexual y no estar sancionado por violencia política contra la mujer en razón de género, no haber sido declarado persona deudora alimentaria morosa, entre otros requisitos.

Después de ser revisados los expedientes y verificar que cumplan los requisitos, los y las aspirantes serán sometidos a una entrevista y quienes pasen los filtros serán sometidos a consideración del pleno del poder legislativo para ser electos titulares de los órganos internos de control por un periodo de siete años y los actuales titulares también podrán aspirar al cargo. (Noticaribe)