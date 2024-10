EU | Encuestas muestran un empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump, a días de la elección

Trump ha logrado obtener un nivel inesperado de apoyo no sólo entre hombres latinos y afroestadunidenses, en gran parte en torno de los temas económicos.

Más aún, una nueva encuesta de Arab News/YouGov sugiere que Trump está ganando entre árabe-estadunidenses, indicando los costos políticos del apoyo a la guerra de Israel en Gaza del gobierno de Biden y Harris, sobre todo en el estado clave de Michigan (con la población árabe-estadunidense más grande del país), donde la elección podría ser determinada por unos cuantos miles de votos, reportó Al Jazeera.

Otra mala noticia para la candidata demócrata, quien es también la vicepresidenta en el gobierno de Biden, es que una encuesta Gallup este mes registró que más de la mitad de los estadunidenses (52 por ciento) señalan que ellos y sus familias están en peores condiciones económicamente que hace cuatro años –o sea, durante el gobierno demócrata en turno– y 39 por ciento opinan que están mejor. Ese es el nivel más alto de quienes dicen que están peor desde 1992, informó Gallup.

Mientras, Trump fue criticado por la hija del fallecido estrella de golf profesional Arnold Palmer por comentarios en los que se refirió al tamaño del pene del golfista; no es la primera vez que el ex presidente expresó su aparente admiración.