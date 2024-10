‘MANOS FUERA DE MI PORNO’: Industria del entretenimiento para adultos piden no votar por Trump

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump puede haber tenido una aventura con una estrella porno, pero si vuelve a la Casa Blanca podría prohibir esa industria, así lo advierten actores del cine para adultos en una campaña en la que invitan a los hombres jóvenes a votar en contra del republicano el 5 de noviembre, publicó Milenio.

La campaña #HandsOffMyPorn (Manos fuera de mi porno) ha invertido 200 mil dólares en anuncios en páginas web para adultos, con la advertencia de que destacados aliados de Trump quieren prohibir la pornografía y encarcelar a las estrellas de esta industria.

Porn stars urge men to vote against Trump.

The #HandsOffMyPorn campaign is warning viewers that prominent allies of Trump want to ban pornography and lock up the stars who bring it to vivid, graphic lifehttps://t.co/DFZdyhk78f pic.twitter.com/vWymvvrHHX

— AFP News Agency (@AFP) October 23, 2024