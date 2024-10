Preso desde 2012, el exportero ‘Gato’ Ortiz se convirtió en ‘pastor’; cumple condena de 75 años por secuestro

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El exportero Omar ‘Gato’ Ortiz llegó a ser campeón de Liga MX con Monterrey y ahora cumple una condena en prisión; sin embargo, asegura ser feliz tras las rejas, luego de convertirse en “pastor”, publicó Grupo Fórmula.

Ortiz se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social de Cadereyta, donde cumple una condena de 75 años por secuestro; sin embargo, el que alguna vez detuvo balones, ahora profesa la palabra de Dios.

En 2017 se registró un motín en dicho Cereso, con un saldo fue de 4 personas muertas y 29 heridos, entre los que estaba Ortiz.

Fuen entonces cuando la vida de Omar Ortiz dio un giro de 180 grados. “No fue algo mío, fue algo de Dios. En un motín que se hizo en el módulo cinco, hubo tragedia ese día rodeado de muerte, rodeado de mucho fuego, de mucha agresividad… De un día para otro empiezo a hablar de Dios”.

A pesar de llevar casi 13 años encerrado, no pierde el buen humor y declaró que aunque nadie le crea, ni miembros de su familia, se siente libre y feliz en prisión. Esta fue una conclusión a la que llegó precisamente por acercarse a la religión.

“Soy feliz, es este lugar soy feliz. Mucha gente no lo ha entendido, incluso familiares míos no entienden el cómo una persona puede ser feliz en este lugar, o el creerse que está en la comodidad en este lugar. Aquí Dios me ha enseñado a ser feliz”, indicó el exarquero.

A diferencia de otros reos que jugaban futbol en prisión, como Ronaldinho, ‘Gato’ Ortiz tiene como principal actividad la lavandería y es que la pelota le aburre por televisión, sólo le gustaba jugar con ella.

¿Por qué ‘Gato’ Ortiz está en prisión?

Omar ‘Gato’ Ortiz Marrufo nació el 13 de maro de 1976 en Monterrey, Nuevo León.

Comenzó su carrera con Rayados y aunque fue enviado a Celaya, pronto regresó a Monterrey. Pasó por clubes como Necaxa, Jaguares y Atlante. En el Apertura 2009 fue acreditado como campeón del Torneo Apertura con Rayados.

Alcanzó tal nivel que fue parte de la Selección Mexicana que jugó la Copa Oro de 2002; jugó ante Guatemala, pero el Tri se quedó en cuartos de final.

‘Gato’ Ortiz fue inhabilitado en 2010 por dopaje y dos años más tarde fue impugnado por secuestro.

En enero de 2019 el Juzgado Tercero Penal de Narcomenudeo sentenció a Ortiz a 75 años de prisión junto a otras 4 personas. Ninguno de ellos goza de algún beneficio que les pueda reducir la sentencia; sin embargo, la pena máxima para el secuestro es de 60 años y es la que deberán cumplir.

Asimismo, se le impuso el pago de 2 millones de pesos para resarcir el daño a las víctimas. (Fuente: Grupo Fórmula)