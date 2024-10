Se debilita Estado de derecho en México; cae dos posiciones en 2024

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- México cayó dos posiciones en el Índice Global de Estado de Derecho 2024 del Proyecto de Justicia Mundial (WJP), al pasar de la posición 116 a la 118, de 142 naciones, publicó Política Expansión.

El estado de derecho del país se debilitó, al igual que en la mayoría de los países, pues 57% de las naciones evaluadas retrocedieron de posición.

La puntuación global de México en materia de Estado de Derecho disminuyó menos de 1% en la edición de este 2024, pero fue suficiente para descender en el ranking.

A nivel regional, México ocupa el puesto 28 de los 32 países de América Latina y el Caribe, solo por arriba de naciones como Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela.

El país con la mejor puntuación de la región fue Uruguay (con el puesto 24 de 142 a nivel mundial), seguido de Costa Rica y Barbados.

Mientras que los tres países con las puntuaciones más bajas de la región fueron: Nicaragua, Haití, y Venezuela, este último en la posición 142 a nivel mundial.

