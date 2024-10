EU | Hija de George W. Bush pide votar por Kamala Harris y hace campaña en Pensilvania

ESTADOS UNIDOS.- La hija del expresidente republicano George W. Bush (2001-2009), Barbara Pierce Bush, pidió el voto para la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y pasó los últimos días haciendo campaña en el disputado estado de Pensilvania, publicó aristeguinoticias.com.

La revista People publicó este martes una entrevista con la también nieta del expresidente George H.W. Bush, en la que afirma tener la esperanza de que los demócratas hagan avanzar Estados Unidos y “protejan los derechos de las mujeres”.

Pierce Bush, de 42 años, apuntó a este respecto:

“Fue inspirador reunirme con amigos y conocer a votantes con la campaña Harris-Walz en Pensilvania este fin de semana”.

Su decisión fue celebrada por la exlegisladora Liz Cheney, hija del exvicepresidente (durante el mandato de Bush) Dick Cheney, y una de las voces más críticas del expresidente Donald Trump desde la derecha.

“Gracias, Barbara Bush, por defender la verdad, la decencia y la libertad”, apuntó a través de un mensaje en la red social X.

Thank you, Barbara Bush, for standing for truth, decency, and freedom.

George W. Bush’s Daughter Barbara Pierce Bush Endorses Kamala Harris: Exclusive https://t.co/0fhRtuj2gr

— Liz Cheney (@Liz_Cheney) October 29, 2024