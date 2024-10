Senadora Cynthia López renuncia al PRI; asegura que no está en pláticas con Morena

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La senadora Cynthia López Castro anunció que renunciará al PRI y su bancada en el Senado, al considerar diferencias con su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, así como por el “linchamiento” tras su ausencia en la sesión donde se aprobó la reforma impulsada por Morena para la supremacía legislativa, publicó latinus.us.

López Castro justificó su ausencia durante la votación que se llevó a cabo la madrugada de este viernes en la Cámara Alta, con la que se aprobó la reforma sobre supremacía legislativa, asegurando que “no me sentí bien, se me bajó la presión, me salí”, por lo que ya no pudo regresar a tiempo.

A través de un video difundido este sábado, la legisladora se dirigió a la opinión pública para ofrecer disculpas por no haber votado, pero enfatizó que su ausencia no fue determinante en el resultado.

“Mi voto no hizo la diferencia, no le dio la mayoría calificada a Morena”, subrayó, y explicó que con 126 senadores presentes, el oficialismo necesitaba 84 votos para aprobar la reforma, que se avaló por 85 votos a favor, lo que significa, afirmó, que incluso si ella hubiera estado presente, su voto no habría cambiado el curso de la votación.

Sin embargo, afirmó que “ya no hay vuelta atrás” en su salida del PRI.

Al negar que haya hablado con Morena, el Verde, o con el PAN, López Castro afirmó que sus principios se mantienen firmes, por lo que volvería a votar en contra de la reforma judicial. (Fuente: latinus.us)