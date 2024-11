SUSPENDE ANTORCHA CAMPESINA MANIFESTACIÓN FRENTE A PALACIO DE GOBIERNO: Considera el dirigente antorchista, Daniel Osorio García, que acuerdos alcanzados tras reunión con la secretaria de gobierno Cristina Torres para avanzar con la regulación de las colonias irregulares de la organización hacen innecesarias manifestaciones

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Luego de que consiguieron, una vez más, la atención de la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez, integrantes del Movimiento Antorchista en Chetumal decidieron posponer la manifestación anunciada frente a palacio de gobierno este miércoles a las 9 am.

Daniel Osorio García, dirigente del movimiento, dio a conocer que Torres Gómez “se comprometió formalmente a dar pronto seguimiento en el tema de regularización de las colonias Antorchistas en particular la Mártires Antorchistas, aunque el proceso conlleva una serie de requisitos y negociaciones, la funcionaria sostuvo que se dará celeridad a esta demanda sentida de los colonos”.

Explicó que la solución de esta demanda conlleva tiempo sobre todo una serie de trámites, requisitos y negociaciones “pero los colonos no tienen la culpa, de que el gobierno no les haya dado continuidad debida a las peticiones. Afortunadamente se logró esta reunión después de mucho tiempo y ya hay el compromiso de las autoridades de que no se soltará esta gestión hasta que las familias afectadas tengan la certeza jurídica de sus patrimonios”.

Osorio García dijo que, ante los acuerdos alcanzados, no hay necesidad de manifestarse y decidieron suspender la que estaba prevista este miércoles frente a palacio de gobierno porque hay diálogo para atender la demanda de mas de 800 familias.

Anticipó que tendrán nuevas reuniones cuyos resultados darán a conocer. (Noticaribe)