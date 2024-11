Tapizan oficina del ministro Pérez Dayán con carteles donde lo tildan de traidor…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La oficina de Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue cubierta de carteles en las que es tildado de traidor, debido a su posicionamiento en contra del proyecto que pretendía invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial, publicó infobae.com.

En redes sociales circulan fotos de carteles con frases como “Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente”, “Malditos aquellos que con palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan” o “Cómo vender al país en 10 minutos”.

Las expresiones de inconformidad incluyeron también muestras de carictura política en las que Pérez Dayán es representado explicando su “postura”.

De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, las imágenes en contra del ministro de la SCJN ya fueron retiradas de su oficina.

La razón por la que Alberto Pérez Dayán fue objeto de críticas

El pasado 5 de noviembre en la SCJN fue analizado el proyecto del ministro Luis González Alcántara Carrancá, el cual proponía declarar inválidos diversas disposciones de la reforma judicial: la elección por voto popular de jueces y magistrados de Circuito, la remoción masiva de jueces y magistrados, el recorte salarial para jueces y magistrados en funciones, la inatacabilidad de sentencias del Tribunal de Disciplina, el régimen aplicable para los Poderes Judiciales Locales y la prohibición de suspender normas generales en juicio de amparo.

Sin embargo, el asunto no llegó a la discusión de fondo, debido a que el proyecto no contaba con el respaldo suficiente. De las posturas en contra del proyecto, la que llamó la atención fue la de Pérez Dayán, debido a su conocida posición en contra de la reforma judicial y a que está entre los ministros que presentaron su renuncia tras la entrada en vigor de los cambios constitucionales.

Respecto a su negativa a apoyar el proyecto, argumentó que aprobarlo sería responder a una insensatez (la reforma judicial) con otra insensatez.

Su decisión de no respaldar la propuesta de Carrancá tomó por sorpresa incluso a sus homólogos. Así lo confirmó el ministro Javier Laynez Potisek, quien en entrevista con Azucena Uresti reconoció: “Yo creo que sí sorprendió porque no sabíamos exactamente, no sabíamos que esa sería su postura”.

En contra parte, personajes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) como Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, elogiaron a Pérez Dayán por contribuir a que la reforma al Poder Judicial se mantenga intacta. (Fuente: infobae.com)