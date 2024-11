VENTA DE PUNTOS NO ES LEGAL: Enfatiza Infonavit importancia de certificar a trabajadores como asesores sindicales; alerta a no dejarse engañar por falsos gestores que ofrecen obtener mejor capacidad de crédito

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Bajo engaños de obtener una mejor capacidad de crédito o con mayor rapidez, trabajadores en el estado son víctimas de fraude por la venta de puntos del Infonavit, advirtió David Montes Alvarado, asesor de la Dirección Sectorial de los Trabajadores en ese instituto.

Indicó que esta práctica es totalmente ilegal y alertó sobre posibles conflictos legales que puede representar.

“La venta de puntos no es legal, no existe, no se permite transferir los puntos, el trabajador es dueño de ellos”, aclaró.

Mencionó que la finalidad de certificar a trabajadores como asesores sindicales es precisamente evitar que los afiliados al Infonavit caigan en engaños de falsos gestores.

Resaltó la importancia de que el trabajador tenga esta asesoría desde su centro de trabajo sin la necesidad de ausentarse para tener que acudir a las oficinas del instituto.

“La idea es que el trabajador desde su base sindical pueda abatir ese grave problema de la falta de información y las personas que se ostentan como asesor del Infonavit cuando no lo son”, agregó.

Señaló que hoy el primer grupo de 22 trabajadores recibió su reconocimiento como asesor sindical certificado, cuyo número podría ampliarse en otras centrales obreras para atender a todo el estado. (Agencia SIM)