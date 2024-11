Por Alfonso Castro | Agencia Noticaribe

CANCÚN, MX.– En un ambiente de alegría y convivencia familiar, este pasado sábado se llevó a cabo la clausura y premiación de los campeones del Torneo Relámpago de Fútbol Cascarita en tu Colonia, organizado por Aguakan en el Parque de los Gemelos de la Región 227.

Este evento, que reunió a jugadores de diferentes municipios de Quintana Roo, marcó el cierre de una competencia vibrante que durante cinco semanas promovió la sana convivencia y el deporte comunitario.

El torneo, ofrecido de manera gratuita, reunió a más de 40 equipos en categorías como Sub 9, Sub 11, Sub 15, Libre Femenil y Libre Varonil, fortaleciendo lazos entre vecinos y brindando un espacio para el disfrute familiar y amistoso.

En las gradas, el ánimo fue incansable, con familiares y amigos de los jugadores apoyando cada jugada con porras y matracas, mientras las botargas y la batucada amenizaban el evento para deleite de los más pequeños y un ambiente de festejo inigualable.

Premiación y logros deportivos

Los equipos campeones de cada categoría fueron reconocidos con la Copa Aguakan y uniformes patrocinados, además de los trofeos para el Mejor Goleador y el Mejor Portero. Todos los campeones recibieron medallas y kits de regalos, en una ceremonia que celebró tanto el talento como la dedicación de los participantes y sus familias.

Compromiso con la comunidad

Javier Fernández, líder del torneo, expresó su satisfacción ante la respuesta de la comunidad, destacando: “Rebasamos las expectativas y cumplimos los objetivos de esta primera edición, gracias a la entusiasta participación de los equipos y sus familias en los cuatro municipios donde brindamos el servicio”.

Por su parte, Alejandra Mayorga, coordinadora de Responsabilidad Social de Aguakan, aprovechó la oportunidad para invitar a los presentes a conocer más sobre el trabajo de la concesionaria en la región: “Es importante que las familias sepan cómo operamos y estamos aquí para contribuir a la calidad de vida de cada uno de los municipios donde brindamos servicio: Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Cancún”, compartió.

Fortaleciendo la convivencia y el bienestar social

A lo largo del torneo, Aguakan demostró su compromiso con el bienestar de las familias y la cohesión social, promoviendo el deporte y la sana convivencia entre comunidades. Con la organización de actividades recreativas en la clausura, tanto para los jugadores como para sus acompañantes, se promovió una cultura deportiva integral que abarca no solo el juego en el campo, sino también la convivencia familiar y comunitaria.

Este evento reafirma el compromiso de Aguakan con la comunidad, utilizando el deporte como un medio para mejorar la calidad de vida y crear espacios de integración en las colonias de los municipios que atiende. (Fuente: Aguakan)