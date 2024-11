Impugnará Susana Martínez registro de aspirantes a la dirigencia estatal del PAN

CANCÚN, MX.- La exsenadora Susana Martínez Cárdenas anunció que impugnará el registro de aspirantes a la dirigencia estatal del PAN, al denunciar irregularidades de Reyna Tamayo, actual presidenta, quien quedó como única candidata en este proceso para buscar su reelección.

La exsenadora denunció que, durante este proceso interno, Reyna Tamayo llevó “las prácticas gansteriles de Morena” a Acción Nacional, con una serie de acciones para obstaculizarla en su registro.

Señaló que solo pudo presentar 10 de las 13 firmas de apoyo de consejeros políticos que exige la convocatoria, y aunque le dieron un plazo de 24 horas para presentar las faltantes, no pudo cumplir el requisito, por lo que le negaron el registro.

La exsenadora afirmó que Reyna Tamayo estuvo detrás de esta obstaculización, al contar con el apoyo de Ernesto Sánchez, actual diputado federal, quien, dijo, “vino en representación de Jorge Romero [presidente nacional electo del PAN], para operar esto”.

“Es un gran traidor en todo esto. Después de que me dieron el plazo de 24 horas para subsanar las tres firmas faltantes, cuando verbalmente con la presidenta de la Comisión Electoral quedamos que me iban a dar 72 horas para calificar la documentación, y después 24 horas para subsanar las tres firmas”, contó.

“Entramos en plática con Ernesto Sánchez, porque nos robó un espacio a los quintanarroenses, él no es de Quintana Roo, él es de Ciudad de México, y ese espacio es para un panista quintanarroense. Pero no conforme con eso, me dijo que iba a mediar en la situación, y lo único que hizo fue darnos largas para que feneciera el término de las 24 horas. Nos engañó vilmente. Al final nos dijo ‘mi Susi, mi amiga, no pudimos’”, añadió.

Susana Martínez hizo un llamado a los consejeros políticos que no le dieron sus firmas para “aprovechar” los “cañonazos de dinero que recibieron”.

“Consejeros, ojalá les alcance lo que están recibiendo, porque no asistir a las sesiones, para que pasen los nombramientos, como el de CAPA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado), por unanimidad, como le gusta a la señora gobernadora. ¿Díganme de cuánto fue el cañonazo? Yo sé cómo se hacen las cosas, porque estuve en la máxima tribuna del país. ¿Son otros Yunes?”, manifestó.

Señaló que en breve presentará la documentación correspondiente para impugnar este proceso ante la Comisión Nacional de Elecciones de este partido. (Agencia SIM)