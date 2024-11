EN TEMAS DE DROGAS, RESPONSABILIDAD PRIMORDIAL CORRESPONDE A PADRES DE FAMILIA: Pese a amparos, el presidente de la Comisión de Educación en la XVIII legislatura, Saulo Aguilar, señala que buscarán la implementación del operativo mochila tras reporte de estudiantes intoxicadas en escuela de Cancún

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque reconoció que el operativo mochila dejó de aplicarse por temas relacionados con los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión de Educación, Saulo Aguilar Bernés consideró necesario poner sobre la mesa este tema ante los reportes de la existencia de armas punzocortantes y de jóvenes estudiantes intoxicadas con sustancias ilegales en planteles educativos, principalmente de la zona norte de la entidad.

Sin embargo, dejó en claro que es responsabilidad de los padres de familia vigilar y supervisar el comportamiento de sus hijos y checar que no anden en malos pasos “que hablen con sus hijos e hijas, que les hagan ver que no está bien el consumo de estupefacientes, que es peligroso para su salud, no es un juego”.

Por otra parte, reconoció la dificultad de tener buenos resultados, aun cuando se refuerce la vigilancia en los alrededores de los planteles educativos “ya que es una manera que está operando ya el crimen organizado, entonces tenemos que ver cómo lo abordamos y no pongamos en riesgo a nadie en este sentido de la seguridad de los jóvenes.”

Anticipó que buscaran un acercamiento con la asociación de padres de familia para que se sumen a las tareas de concientización y refuercen las tareas de supervisión y vigilancia de sus hijos “ya que la familia debe ser el primer filtro para evitar que los jóvenes experimenten con drogas u otras sustancias adictivas”.

Aguilar Bernés consideró factible implementar nuevamente el operativo mochila si es que se logran poner de acuerdo para solucionar los temas relacionados con derechos humanos “a fin de encontrar los mecanismos adecuados para poner en marcha una vigilancia e inspecciones a los estudiantes, con la única finalidad de prevenir que ingresen a las aulas sustancias ilícitas o artículos prohibidos y así garantizar un entorno más seguro tanto para los alumnos como para los docentes”.

Hay resoluciones judiciales sobre el operativo mochila y si no es posible nos iremos a dar pláticas, pero tenemos que adoptar medidas porque si es preocupante el que estén entrando sustancias ilícitas y lícitas también a las escuelas, tenemos que ver como abonar a ese tema.”

Refirió que de igual manera estarían entablando pláticas con la secretaría de seguridad ciudadana, con la finalidad de reforzar la vigilancia en los alrededores de los espacios educativos y así evitar que los menores tengan contacto con personas externas que se acercan a los planteles para venderles enervantes o incluso hasta alcohol. (Noticaribe)