INCAPACIDAD DE EXSENADORA PARA REUNIR FIRMAS REQUERIDAS, REFLEJO DE POCA ACEPTACIÓN EN EL PARTIDO: Niega Reyna Tamayo haber operado en contra de Susana Martínez en proceso interno del PAN

CANCÚN, MX.- Reyna Tamayo Carballo, dirigente reelecta del PAN estatal, negó rotundamente haber operado en contra de Susana Martínez para impedir que la exsenadora se inscribiera como candidata a la presidencia local del partido.

Acompañada de Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, y Ernesto Sánchez, diputado federal, afirmó que Martínez subestima la capacidad de los consejeros políticos del PAN al acusarlos de corrupción y de operar a favor de algún aspirante.

Aseguró que cumplió con los requisitos del partido al juntar en tiempo y forma las 13 firmas necesarias, y no 50 como denunció Martínez tras ser rechazada como candidata.

“Es denigrante con los consejeros, y cómo quieres que tengan convicción contigo, si tú también eres de alguna u otra manera, a veces grosera con los consejeros. Yo junté las firmas que se me solicitaban y no las que ella dice”, añadió.

Cuestionando el liderazgo de Susana Martínez, Tamayo resaltó que la incapacidad de la exsenadora para reunir las firmas requeridas refleja su poca aceptación dentro del panismo.

Por su parte, Ernesto Sánchez negó haber actuado de manera maliciosa para impedir que Martínez obtuviera la firma faltante, señalando que ese día no se encontraba en Quintana Roo y que a la exsenadora le faltó hacer “más trabajo de campo” para alcanzar las firmas necesarias.

También hizo un llamado a Susana Martínez para que denuncie con pruebas a aquellos militantes del PAN que, según ella, operan a favor del gobierno oficialista.

“Yo le diría que diga los nombres de los panistas que trabajan en el gobierno, porque nosotros no tenemos a nadie, al menos que sean nuestros regidores. En las cámaras hemos votado en contra de las reformas del gobierno oficialista”, agregó.

Sánchez destacó la valentía de Reyna Tamayo como diputada local, quien ha votado en contra de varias reformas propuestas por Morena y sus aliados.

“La diputada local fue a votar en contra del fiscal carnal, les dijo no. Fue a votar en contra de la Reforma Judicial, y les dijo que no. Y ya no sé cuántas más reformas ha votado en contra”, comentó. (Agencia SIM)