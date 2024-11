TULUM, MX.- Un hombre que acudió a recoger a una amiga al Aeropuerto Internacional de Tulum fue agredido hoy por taxistas del Sindicato “Lázaro Cárdenas del Río”, quienes, además, presuntamente, dispararon en contra del vehículo.

La víctima de esta agresión fue un hombre de unos 30 años de edad, que grabó el momento en que fue interceptado por un taxista, a bordo de la unidad 2463, cuando se disponía a abandonar las instalaciones del aeropuerto.

El hecho fue presenciado además por las personas que el conductor había recogido en el aeropuerto, incluida la amiga de éste y otro hombre de nacionalidad extranjera.

En el video de poco más de 2 minutos de duración se logra captar cómo el taxista sale de su vehículo y se acerca al auto particular para increpar al conductor, quien le asegura que no trabaja para Uber.

“Yo no tengo ningún problema con ustedes. Le estoy hablando al chico. Mis respetos para ustedes, pero él sabe cuál es el problema”, expresó el taxista dirigiéndose a los acompañantes del conductor.

“Usted no tiene respetos para mí, usted no está haciendo eso para mí en este momento. ¡Sale ya! ¡Mueve el carro!”, respondió uno de los acompañantes del conductor.

En otro video de corta duración, el mismo conductor relata que momentos después del episodio que logró captar fue abordado por cinco taxistas que lo agredieron.

Incluso, aseguró que uno de los taxistas disparó contra la ventana delantera del auto.

“Para que vean cómo son de montoneros los taxistas. Ahorita me acorralaron cinco y no pude grabar y miren lo que hicieron. Hasta un impacto de bala aquí cayó. Nomás que no me alcanzaron a dar. ¡Cobardes! Ya los voy a agarrar, son montoneros, no pasa nada, nomás para que sepan”, expresó.

Con este hecho, suman ya dos casos de agresiones de taxistas en menos de 24 horas.

Apenas ayer, un chofer del Sindicato “Andrés Quintana Roo” fue captado golpeando a un operador de Uber en la Plaza Kukulcán de la Zona Hotelera de Cancún. Horas después, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció la cancelación de la licencia del taxista. (Agencia SIM)